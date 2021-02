Ile Maurice: Enquête judiciaire dans l'affaire Kistnen - contrats publics à gogo à Appanah, beau-frère du No. 1 de la STC

Mauritius Telecom, STC, CNT, abribus...le beau-frère du directeur général de la STC a bénéficié de contrats publics à gogo. Par ailleurs, la magistrate a également refusé un certificat médical produit par l'avocat de Keshwaree Poonyth. Condensé des auditions de ce mercredi 10 février en cour de Moka.

«La société AV Technoworld de Vinay Appanna a décroché des contrats directs de Mauritius Telecom (MT) de même qu'avec des ministères pour des services publicitaires.» C'est ce qu'a révélé Ashvind Poonyth, comptable de profession et secrétaire d'AV Technoworld, lors de son interrogatoire par Me Azam Neerooa, représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques, au tribunal de Moka, ce mercredi 10 février.

Ce n'est pas tout. «Il a aussi décroché un contrat de Rs 30 millions par an auprès de la National Transport Corporation et avait même été sollicité pour la construction gratuite des abribus à condition que le gouvernement utilise les espaces publicitaires», devait ajouter le témoin.

Me Neerooa a voulu connaître le lien entre le directeur général (Dg) de la STC Jonathan Ramasamy et Vinay Appanna. Le témoin a alors concédé que le dénommé Jonathan Ramasamy est le mari de la soeur de Vinay Appanna. La même STC placée sous l'égide du ministère du Commerce a accordé un contrat à AV Technoworld.

D'ailleurs, Me Neerooa s'est attardé sur le volet de l'octroi du contrat pendant la période du confinement. Ashvind Poonyth a confirmé que c'est bien AV Technoworld qui a décroché le contrat de la STC qui tombe sous l'égide du ministère du Commerce pour la fourniture d'équipements médicaux pour un montant de Rs 70 millions. De révéler que la STC leur a remis une avance pour l'achat des équipements médicaux.

Me Azam Neerooa a voulu d'emblée confirmer si la nature des transactions porte seulement sur des produits médicaux comme des masques, thermomètres, face shields entre autres.Le comptable devait affirmer qu'il n'avait jamais fait de transaction à titre médical dans le passé. La magistrate s'est appuyée sur la même question. "You cannot evade answering. You have to answer. Prior to Covid-19, where do you use these equipments?"

Ce à quoi le témoin a rétorqué à la magistrate: "You cannot put words in my mouth!" Interrogé sur la compagnie BoDigital, Ashvind Poonyth affirme que cette firme du a enregistré un chiffre d'affaires de Rs 300 millions.

La magistrate refuse le certificat médical de Keshwaree Poonyth

Elle avait fait un malaise en cour de Moka, hier, mardi 9 février. Aujourd'hui, Keshwaree Poonyth, également assignée comme témoin dans l'enquête judiciaire sur la cause de la mort de Soopramanien Kistnen, a produit, par le biais de son avocat Jacques Tsang Mang Kin, un certificat médical pour attester qu'elle ne pourra témoigner ce mercredi.

La magistrate Vidya Mungroo-Jugurnauth a pour le moment refusé le certificat médical, le temps que Me Jacques Tsang Mang Kin en produise un nouveau plus convaincant qui peut donner une indication de la maladie dont souffre Keshwaree Poonyth.

La magistrate à Neeta Nuckchhed : "You cannot use the Court to address the press"

Appelée une nouvelle fois à la barre des témoins ce mercredi 10 février, Neeta Nuckchhed, a d'abord tenu à clarifier ses propos tenus la veille, mardi 9 février, au tribunal de Moka. L'hôtesse de l'air et patronne de Neeteeselect, société bénéficiaire d'un contrat de la State Trading Corporation (STC) a déclaré ceci: «Il y a eu mauvaise interprétation de mon témoignage en cour hier de la part de la presse et des avocats des "Avengers" qui ont donné une déclaration après la séance.»

La réplique de la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnauth ne s'est pas fait attendre : "We stick to the record. You cannot use the platform of the Court to address the press."

L'hôtesse de l'air devait maintenir que le témoin et enquêteur du CCID Norbert Manoovaloo lui aurait fait une "funny face". Ce qui l'aurait déstabilisée.