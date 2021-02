Egypte: Le ministère du Plan et la BCE examinent les mécanismes de l'inclusion financière dans l'initiative "Vie décente"

Le ministère du Plan et la BCE examinent les mécanismes de l'inclusion financière dans l'initiative "Vie décente"

Le ministère du Plan et du Développement économique, représenté par le ministre adjoint pour le suivi du plan de développement durable, Gamil Helmy, a tenu mardi, un atelier de travail par visioconférence avec des représentants de la Banque centrale d'Egypte (BCE) pour examiner les mécanismes de mise en œuvre de l'inclusion financière dans l'initiative présidentielle "Vie décente" destinée à améliorer la qualité de vie dans les communautés rurales.

M. Helmy a souligné les efforts du ministère du Plan pour intégrer les dimensions du développement durable, économique, social et environnemental, aux plans de développement, affirmant l'intérêt de l'Etat à localiser les objectifs de développement durable au niveau des gouvernorats, en se concentrant sur l'amélioration des services et du niveau de vie des citoyens dans les communautés rurales les plus nécessiteuses, conformément à la mise en oeuvre de la vision de l'Egypte 2030.

Il a fait état de quatre objectifs stratégiques de l'initiative lancée par le président de la République en janvier 2019.

"Ces objectifs consistent à améliorer les infrastructures et les services urbains (assainissement, eau potable, électricité, routes), les services de développement humain (enseignement et santé) et à investir dans le capital humain et assurer le développement économique et l'emploi", a ajouté M. Helmy.

Pour sa part, le directeur de l'unité d'inclusion financière à la BCE, Khaled Bassiouny a passé en revue les objectifs et les dimensions de l'inclusion financière sociale, économique et sécuritaire, affirmant la possibilité d'intégrer les projets d'inclusion financière à l'initiative "Vie décente", notamment en ce qui concerne les projets liés à l'épargne et l'emprunt.

Il a jugé impératif d'assurer l'infrastructure dans les villages inclus dans l'initiative "Vie décente" afin de permettre l'alimentation et la sécurisation des distributeurs automatiques.