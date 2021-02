Gabon: KANGO - Un professeur d'EPS « victime d'abus d'autorité du Proviseur »

Au Lycée Marcelin Ndong Bie de Kango, au Chef-lieu du département du Komo dans la province de l'Estuaire, un professeur d'Éducation Physique et Sportive (EPS) dénonce être victime d'abus d'autorité de la part du proviseur dudit lycée situé dans la ville de Kango.

Un « abus » qui surviendrait après une oppression, sinon un « malaise » subit par une élève durant le cours de sport au sein même de l'établissement. Dans un récit détaillé et publié sur les réseaux sociaux, le professeur de sport dénommé DEFAYE KIALO Jaurès relate succinctement les faits.

Le GABON marche sur la tête

Le samedi 30 janvier 2021 une élève de Terminale avait fait un malaise au cours pratique d'EPS. Toute l'administration du Lycée était absente comme toujours. J'avais pris mes responsabilités en tant que Chargé de cours, humain et père de famille, en transportant l'élève jusqu'au Centre Médical de Kango. Sur place, le personnel soignant va diagnostiquer une hypotension à l'enfant. Une ordonnance me sera remise et j'irai acheter les médicaments.

Dieu merci l'enfant qui avait déjà perdu l'usage de la parole, était tombée au Lycée à trois reprises, va reprendre ses esprits.

Je vais donc me retrouver le mardi 02/02/2021 dans le bureau du Proviseur du Lycée Marcellin NDONG BIE de Kango, Monsieur Michel NGUEMA EKOUAGHE pour faire le compte rendu de la situation. Désagréable fut ma surprise quand ce dernier va d'abord se mettre à injurier (même nos enfants on les respecte) les surveillants qu'il avait demandé de participer au Compte rendu.

Il va, sur un ton impératif que lui seul a le secret, me demander de remettre les factures et il va appeler son Frère Procureur pour que ce dernier exige aux parents de l'élève de me rembourser. Je vais refuser catégoriquement cette approche et vais rappeler à Monsieur le Proviseur que l'élève a eu le malaise dans l'enceinte de l'établissement. C'est donc à l'administration du Lycée de Procéder au remboursement. Erreur fatale de ma part.

Ce dernier va se permettre de me traiter de rigolo, prendre son téléphone et contacter ses connaissances pour me peindre en noir. Je ne vais pas répondre à ses insultes mais vais insister sur le fait que c'est au Lycée de rembourser. L'élève est inscrite régulièrement et est donc assurée.

Réaction de Monsieur Michel NGUEMA EKOUAGHE ? Il va signer une cessation de service en mon encontre.

Le lendemain, 03/03/2021, sous les conseils du Dr NZENGUET MOUELET, je vais adresser une lettre d'excuse au Proviseur. Je vais ravaler mon orgueil.

En allant au Lycée, je rencontre Monsieur le Proviseur au Carrefour Kango. Je vais vers lui pour lui dire bonjour. Là, j'ai encore droit aux insultes. Je vais malgré tout et sous ordre et insistance du Dr NZENGUET MOUELET, aller déposer la lettre d'excuse. Je vais par la suite recevoir des mains du « Censeur 2 », la cessation de service.

Avant de venir exposer ces faits sur les réseaux sociaux, j'ai consulté plusieurs personnes pour qu'elles essaient de ramener ce dernier à la raison.

Je rappelle au passage qu'on peut me reprocher ma forte personnalité, mon orgueil, mon arrogance, mais les 8 autres collègues qui ont quitté Kango à cause de ce même Monsieur sont des DEFAYE KIALO ?

J'interpelle Madame la DAPE en lui rappelant que nous sommes tous au service de la Nation. Ce Monsieur dit à qui veut l'entendre qu'il est votre parent et le parent de la Ministre déléguée.

Moi, mon parent c'est moi, oui moi DEFAYE KIALO Jaurès.

J'ai fait ce qu'il fallait pour sauver la vie de cette enfant. J'ai ravalé mon orgueil alors que votre protégé m'a traité de rigolo, que je bois et fumé dans l'enceinte du Lycée. Qui vend la boisson dans l'enceinte du Lycée ? Qui a déjà vu un jour DEFAYE KIALO JAURÈS avec un mégot de cigarette ?

Ce pays est pour nous tous. Kango est pour nous tous.

Je suis à Oyan, j'attends la suite de cet abus de procédure au calme à côté de mon nouveau palmier. »