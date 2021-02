Cote d'Ivoire: Digitalisation - Le Trésor public lance des cartes prépayées de mission

Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a procédé hier au 20e étage de l'immeuble Sciam, au lancement de quatre offres de cartes prépayées de mission pour les ministres, les fonctionnaires et agents de l'État, les étudiants et les sportifs. Adama Coulibaly a présidé la cérémonie de lancement qui a enregistré la participation de ses homologues du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo et Roger Adom en charge de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public.

Les cartes prépayées de mission ont des capacités journalières de un à trois millions de FCfa pour les retraits et de deux à six millions de FCfa pour les paiements. De manière hebdomadaire l'usager peut effectuer des retraits de trois à cinq millions de FCfa et des paiements allant de six à 10 millions de FCfa. Les plafonds de chargement et rechargements varient de 20 à 50 millions de FCa. Elles sont rechargeables et en plus des codes Pin (numéro d'identification personnel) pour les utiliser. Les bénéficiaires se verront également remis des Pass Code qui leur permettront de vérifier l'ensemble de leurs opérations. Cela, sur les réseaux de guichets électroniques de la Banque nationale d'investissement (Bni), de la sous-région GIM-Umoa et de Visa International.

Dans sa communication, l'argentier ivoirien a indiqué que cette opération « s'inscrit dans la vision du Chef de l'État, Alassane Ouattara, de faire de l'administration ivoirienne une référence en termes de modernisation et de qualité de service ». Puisque l'idée avait déjà été retenue dans le Plan national de développement (Pnd) 2016-2020 dans l'axe stratégique dédié au renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance, et inscrit au Plan stratégique 2017-2020 du ministère de l'Économie et des Finances, a rappelé Adama Coulibaly. Le ministre s'est également félicité de ce qu'il s'agit d'un pas important dans la réalisation des nombreux projets de digitalisation des services du Trésor public.

Pour sa part, le Dg du Trésor et de la comptabilité publique a indiqué que l'initiative permettra désormais aux bénéficiaires d'effectuer sereinement leurs différentes missions en réduisant la manipulation de numéraires et les risques d'agressions qui y sont liés. Mais également les éventuels désagréments et risques liées aux changes, en plus de la célérité et l'aisance dans les différentes opérations. « Le choix du paiement des frais de mission par carte prépayée est destiné à l'atteinte d'objectifs spécifiques ci-après : réduire la manipulation du cash, sécuriser les fonds en évitant les cas d'agression liés à la détention d'espèce, apporter plus de souplesse aux agents en mission à l'étranger dans l'exécution de leurs opérations ; mais surtout faire en sorte que notre pays soit au rang des administrations modernes », a-t-il expliqué.

Quant à Youssouf Fadiga, Dg de Bni, il s'est félicité de ce que son institution prouve - une fois de plus - qu'elle dispose des ressources humaines, techniques et opérationnelles pour appuyer l'État dans tous les domaines de sa politique de développement. À sa suite, Ismaël Diaby, Dg de Visa International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a salué l'attachement du gouvernement à la promotion des solutions d'inclusivité financière qui est au cœur des ambitions de son Groupe.