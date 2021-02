Egypte: Le ministre d'Etat pour la production militaire s'entretient avec l'ambassadeur polonais

Le ministre d'Etat pour la production militaire s'entretient avec l'ambassadeur polonais

Le ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Ahmed Morsy s'est entretenu mardi avec l'ambassadeur de Pologne au Caire, Michal Labenda et une délégation de l'entreprise PGZ S.A, de la coopération bilatérale.

Lors de la rencontre, M. Morsy a affirmé l'attachement de son ministère à coopérer avec les entreprises internationales pour transférer et implanter les technologies modernes dans divers domaines dans les compagnies et unités de production militaire afin d'approfondir l'industrialisation locale et d'augmenter la valeur ajoutée, faisant état des relations de coopération fructueuse entre les deux parties.

"L'Egypte est un marché prometteur qui pourrait être considéré comme centre pour s'orienter vers les marchés des pays arabes et africains", a dit M. Morsy.

Pour sa part, l'ambassadeur de Pologne au Caire, Michal Labenda a affirmé avoir examiné, lors de la rencontre, les moyens de renforcer la coopération bilatérale afin d'augmenter les échanges commerciaux et ouvrir de nouveaux marchés pour les produits des sociétés de production militaire en Pologne pour soutenir les exportations égyptiennes.

Le diplomate polonais a salué le rôle du ministère de la Production militaire, considéré comme premier pilier de l'industrialisation militaire en Egypte, à travers l'exploitation de l'excédent de sa capacité productive au service de la production civile jusqu'à l'exportation à l'étranger.

De son côté, M. Hubert Stepniewicz, vice-président de la société polonaise (PGZ. S.A), a déclaré que la société opérait dans les domaines de la production d'un certain nombre de produits militaires (défense aérienne, signalisation, armes lourdes et moyennes, capteurs de distance, véhicules, munitions) et fabriquait aussi des produits civils tels que (bateaux de pêche, équipements de recyclage, centrales éoliennes, bus de transport, usines de traitement des eaux).

Il a loué les capacités technologiques, techniques et humaines des compagnies de la production militaire, exprimant la disposition de sa société à coopérer dans les domaines de l'industrialisation et le transfert des dernières technologies.