Egypte: Le Présiden Al-Sissi acceuille le PDG de "DEME"

L'Egypte tient à attirer des Investissements Étrangers Directs (IED) dans le domaine de la production des énergies nouvelles et renouvelables, et ce dans le cadre du respect des objectifs mondiaux de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique et de l'exploitation des ressources naturelles diversifiées dont jouit l'Egypte dans ce domaine en faveur du développement et de l'industrie lourde à forte intensité d'énergie.

Le chef de l'Etat a tenu ces propos lors d'une rencontre avec les PDGs d'un nombre d'entreprises belges à savoir le groupe belge de dragage "DEME", la compagnie du port d'Anvers, et le groupe Fluxys, en présence du Premier ministre, Moustafa Madbouly et les ministres de l'électricité et du pétrole respectivement, Mohamed Chaker et Tarek El-Molla ainsi que le commandant de la Marine égyptienne, le lieutenant-général Ahmed Khaled et l'ambassadeur de Belgique au Caire, François Cornet.

L'entretien a porté sur les perspectives de coopération avec ce consortium d'entreprises belge pour investir dans le domaine de la production de l'hydrogène vert pour générer l'énergie, a dit le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rady.

Pour leur part, les membres du consortium d'entreprises belge ont affirmé le grand intérêt de l'Europe à élargir la production, le transport et le stockage d'hydrogène vert dans le cadre des efforts visant à réduire le pourcentage de carbone dans l'air.

Ils ont aussi exprimé leur souci de coopérer avec l'Egypte dans ce domaine vu qu'elle dispose des facteurs naturels idéaux et grâce au climat propice d'investissement et de développement dont jouit l'Egypte sous la conduite du président Al-Sissi outre le transfert du savoir, la formation des cadres, la promotion de l'industrie locale et des ports et l'accès au marché énergétique européen.