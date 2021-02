Congo-Brazzaville: Allocation Covid-19 - Les ménages vulnérables de la Likouala bientôt certifiés

Dans la période allant du 11 au 19 février, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Dinga-Dzondo, lancera les opérations de certification des ménages pauvres et vulnérables devant bénéficier de l'allocation Covid-19 dans les différentes localités du département de la Likouala.

Les opérations de certification qui auront lieu, dans quelques jours, dans la Likouala permettront de déterminer l'éligibilité des bénéficiaires de l'allocation d'urgence (50.000FCFA par ménage) selon les groupes variés de vulnérabilité. Il s'agit, en l'occurrence, des ménages en situation de détresse sociale, des ménages pauvres et vulnérables... Les élus nationaux, locaux, les acteurs de la société civile et des confessions religieuses sont impliqués au sein du comité pluri-acteurs afin de fiabiliser davantage le processus et d'éviter d'éventuels cas de favoritisme ou de contestation.

Il convient de souligner que dans les départements de Brazzaville, du Pool, de la Bouenza, du Niari, du Kouilou et de Pointe-Noire, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire avait déjà lancé les opérations de paiement de l'allocation d'urgence. Pour percevoir leurs allocations, les ménages pauvres et vulnérables de la Likouala doivent encore faire preuve de patience, le temps de finaliser les opérations de certification.

En rappel, l'allocation d'urgence Covid-19 a été initiée par le gouvernement, après confinement décrété dans le cadre de la riposte à la pandémie dans l'objectif de soutenir, tant soit peu, des familles vulnérables, dont la situation sociale s'est fragilisée. En dehors de la pandémie, rappelons-le, la population de la Likouala a été victime des inondations. Il y a quelques semaines une mission humanitaire a mis à leur disposition des vivres, des matériaux de contruction et autres outils leur permettant de relancer leurs activités.