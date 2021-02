Congo-Kinshasa: Des actions urgentes en réponse aux besoins des réfugiés centrafricains vivant en RDC

La question a fait dernièrement l'objet d'une visite organisée par le HCR dans le territoire de Yakoma et à Gbadolite, dans la province du Nord Ubangi, dont le but est d'évaluer les besoins des réfugiés centrafricains arrivés dans le nord du pays, en raison des violences et de l'insécurité survenues dans le contexte des élections présidentielle et législatives du 27 décembre en République centrafricaine.

Selon le coordonnateur humanitaire, David McLachlan-Karr qui a conduit la délégation d'agences des Nations unies, du Forum des ONG internationales et de la Commission nationale pour les réfugiés, il était question de se rendre sur place pour s'en convaincre des conditions de vie des réfugiés centrafricains et évaluer leurs besoins prioritaires.

« Nous avons tenu à nous rendre personnellement sur le terrain, afin de toucher du doigt la réalité aussi bien pour les réfugiés venus de la Centrafrique, que pour les communautés qui les ont accueillis. Et sommes venus en équipes, parce qu'envisageons une réponse multisectorielle d'urgence; il était donc important que chacun des potentiels intervenants participe à cette visite pour évaluer la situation et bien orienter les interventions », a souligné le coordonnateur humanitaire, David McLachlan-Karr.

Le coordonnateur s'est dit être conscient des défis de mobilisation des ressources en cette période de sous-financement de l'action humanitaire. Cepdant, laisse-t-il entendre que: "nous allons élaborer un plan de réponses d'urgence sous le leadership du HCR pour des opérations conjointes, avec l'appui des bailleurs. Nous avons aussi noté des défis d'accès et les contraintes logistiques d'acheminement de l'aide, qui seront aggravées par la prochaine saison des pluies. Nous en tiendrons compte dans notre planification".

Quant à la représentante du HCR en RDC, Liz Kpam Ahua, elle s'est dite préoccupée par les conditions de vie de ces réfugiés qui ont besoin d'une aide urgente. « Nous sommes vivement préoccupés par cette situation humanitaire. La plupart des réfugiés centrafricains vivent dans des zones reculées et difficiles d'accès et ont urgemment besoin d'eau, d'abris, d'accès aux services de santé et installations sanitaires. Les communautés hôtes, dans ces régions, accueillent généreusement ces personnes, mais leurs ressources sont extrêmement limitées. Le HCR et ses partenaires distribuent déjà des articles de secours aux familles les plus vulnérables et travaillent avec le gouvernement et autres acteurs humanitaires sur place pour venir en aide au plus vite à ces personnes qui sont dans le besoin ».