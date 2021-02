Congo-Brazzaville: Sept solutions pour accélérer l'entrepreneuriat des diasporas

Au terme de son tour de France, le Conseil présidentiel pour l'Afrique (CPA) présente, à Paris, ses « Sept solutions pour accélérer l'entrepreneuriat des diasporas ».

Vendredi 5 février, à la conférence-débat organisée à Paris par le CPA, en présence du ministre Élisabeth Moreno et de Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, un dispositif innovant a été mis en place par divers opérateurs pour faciliter l'entrepreneuriat de la diaspora. C'est un ensemble d'outils complémentaires, du financement à l'accompagnement des candidats entrepreneurs, ont précisé les initiateurs par Bpifrance, l'AFD, Business France et Expertise France.

Le dispositif mis en place se présente sous le titre « Sept solutions du CPA pour accélérer l'entrepreneuriat des diasporas » :

Solution 1 - « Pass Africa », un parcours unique dédié aux entrepreneurs pour l'Afrique

Le Pass Africa a pour objectif d'accélérer le développement des entreprises à fort potentiel de croissance ayant l'Afrique comme priorité et déjà réalisé une première levée de fonds.

Mis en œuvre avec Bpifrance, ce label sera décerné à une vingtaine d'entreprises par an. Elles bénéficieront notamment d'un accès unique prioritaire et accéléré dans les domaines de l'investissement, de l'accompagnement, du financement, de l'assurance, de la garantie et du soutien à l'innovation :

Solution 2 - La Communauté « Pass Africa / EuroQuity »

Réservée aux entrepreneurs bénéficiaires du label « Pass Africa », cette initiative mise en œuvre avec Bpifrance, vise à connecter les écosystèmes de l'entrepreneuriat et d'innovation européens et africains au sein d'EuroQuity, service digital de réseautage et de partenariats pour l'Afrique, qui rassemble 14 000 sociétés, 2 000 investisseurs et 1 500 structures d'accompagnement.

Solution 3 - Nouvelle phase 2 du Programme MeetAfrica

Le programme MeetAfrica déployé par l'AFD et Expertise France veut renforcer la mobilisation des talents de la diaspora africaine. Sa deuxième phase vise la création d'une plateforme euro-africaine d'informations, le renforcement des acteurs d'appui à l'entrepreneuriat, la mise en réseau, l'accompagnement de 140 entrepreneurs et le financement de 170 entrepreneurs entre l'Europe et l'Afrique.

Solution 4 - Application web CPA pour l'entrepreneuriat des diasporas

L'accès à l'information constitue un obstacle majeur à l'entrepreneuriat de la diversité et des diasporas.

Cette application, mise en œuvre avec Bpifrance, sera déployée sur le site web du CPA, afin d'offrir une meilleure visibilité aux dispositifs d'accompagnement et de financement existants pour ces entrepreneurs et permettra des redirections vers les différentes solutions et conseils.

Solution 5 - Valoriser les diasporas dans le programme « Entrepreneuriat pour tous »

Animé depuis janvier 2019 par Bpifrance, le Programme « Entrepreneuriat pour tous » bénéficie aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). La solution retenue vise à flécher les entrepreneurs issus des diasporas et à sensibiliser le réseau des CitésLab aux spécificités de l'entrepreneuriat en lien avec l'Afrique pour mieux accompagner ces entrepreneurs.

Solution 6 - Nouveau programme « Talents en commun »

« Talents en commun » est un outil inédit encadré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'AFD. Il permet à des experts et cadres publics et privés, dont les membres de la diaspora, d'effectuer des missions de deux semaines à un an, renouvelables, pour réaliser une mission de service public dans une administration ou une entreprise publique à la demande d'un État africain partenaire. Les bénéficiaires conserveront leurs droits sociaux en France.

Solution 7 - Le Chèque relance V.I.E pour la mobilité des jeunes professionnels en Afrique

Le nouveau dispositif du Chèque relance V.I.E facilite l'accès des entreprises au Volontariat international en Entreprise grâce à la prise en charge de 15 % à 20 % du coût annuel d'un jeune volontaire.

Mise en œuvre avec Business France, cette aide publique issue du plan France relance permet également de financer les missions V.I.E réalisées par des jeunes ayant suivi des formations courtes (jusqu'à Bac + 3) et des quartiers prioritaires de la politique de la ville (Q.P.V).

Ces « sept solutions », a rappelé Wilfrid Lauriano Do Rego, coordonnateur CPA, traduisent en grande part le ressenti et les analyses recueillis auprès des entrepreneurs de la diaspora que le CPA est allé rencontrer sur leurs territoires, afin de « se mettre à leur écoute », au cours d'un début de tour de France des capitales régionales : Bordeaux en septembre, Lyon en octobre, Marseille en novembre.

Étape finale de ce mini-tour de France du CPA, la rencontre parisienne de vendredi s'est terminée par une courte allocution vidéo du président Emmanuel Macron, tout à fait, dans l'esprit de son discours fondateur de Ouagadougou sur les relations Afrique-France en novembre 2017 : « La diaspora représente notre part africaine, elle est une chance pour la France », a-t-il notamment déclaré, croyant aux potentialités de la diaspora africaine.