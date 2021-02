Algérie: Futsal - Meddane animera trois réunions régionales

Alger — Trois réunions régionales, pour but de promouvoir le Futsal en Algérie, sont prévues dans le courant de la semaine prochaine, à Ouargla, Alger et Constantine, entre le nouveau chef du Département Futsal, Hakim Meddane, et des responsables locaux, a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne de football (FAF).

L'ancien international, également membre du Bureau fédéral, débutera cette tournée le lundi 15 février, à Ouargla, avant de se rendre à Alger (le 17), puis à Constantine (le 18), a-t-on encore détaillé de mêmes sources.

Meddane avait commencé par présenter l'organigramme de son Département, comprenant un secrétariat et six commissions : développement /promotion, compétitions, arbitrage, discipline, médicale et finances/comptabilité.

Par ailleurs, d'autres dossiers "se trouvent déjà sur la table" de l'équipe de Futsal, notamment, celui de "l'organisation de la compétition, le nouveau cahier des charges des clubs, le développement et la promotion de la discipline, les dispositions réglementaires" a encore détaillé la FAF dans un communiqué.