Sénégal: Criminalité faunique et détention d'arme de guerre à Tamba - peine de prison ferme pour les 3 trafiquants

Suite judiciaire dans l'affaire dite des trafiquants de faune avec détention d'arme de guerre interpellés les 26 et 28 janvier 2021 par les Parcs nationaux en collaboration avec le Commissariat central de Police de Tambacounda, sous la houlette et l'appui du projet Eagle-Sénégal.

En effet, les trois trafiquants ont été condamnés, mardi, à une peine de prison ferme. L'un d'eux a écopé d'une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, tandis que les autres ont pris respectivement, selon leur implication, 3 mois ferme et 3 mois avec sursis avec de fortes amendes pour tous.

Des peines « exemplaires » largement saluées par la Communauté internationale, puisque d'après les informations fournies par le projet Eagle-Sénégal, la dernière peine de prison de plus de 3 mois ferme remonterait à avril 2019 au Tribunal d'instance de Dakar, dans une affaire de trafic de peaux de lions. Toujours d'après la même source, experte en matière de lutte contre le trafic de faune et de la bonne application des lois en la matière, le modus operandi de tous les trafics dans le monde (faune, drogues, armes, êtres humains, faux médicaments etc.) démontrent clairement que la seule façon disponible de ralentir et d'entraver les activités illégales et ensanglantées de ces réseaux criminels organisés est de maintenir les trafiquants interpellés sous les verrous le plus longtemps possible.

Les mis en cause avaient été interpellés, en fin janvier dernier, en possession de 2 peaux de léopards, une espèce en voie de disparition traquée pour sa fourrure en Afrique de l'Ouest, 14 dents d'hippopotames dont la population africaine a fait une chute vertigineuse de moins 60% d'individus à la surface du continent ces dix dernières années pour ses dents en ivoire, et d'une arme de guerre de type kalachnikov et ses munitions qui servaient d'après les informations obtenues, à chasser des animaux sauvages tel que l'hippopotame et tirer sur les voleurs de vache.