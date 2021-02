Ile Maurice: Enquête judiciaire sur la mort de Kistnen - Rocky Boodhoo ne se rappelle plus de ses propres emails parlant du "PM et Yogida"

Ce témoin qui est un des directeurs du projet d'hôtel de Clear Oceans Hotels and Resorts Ltd (COHR) à Pomponette été appelé à donner des explications sur l'implication de Soopramanien Kistnen dans ce projet. Mais Rocky Boodhoo s'est souvenu de plus de choses anodines que les choses les plus importantes.

Me Azam Neerooa du bureau du DPP a dès le départ senti que ce témoin n'allait pas être facile. C'est pour cette raison qu'il a procédé par étapes. Il a montré les emails à Rocky Boodhoo.

- Ces mails sont bien authentiques ?

- Oui

- C'est bien vous qui êtes cité dans ces mails ?

- Oui

- Vous avez payé combien à Kistnen pour le barrage ?

- Rs 1.9 m

- Et c'est quoi cette autre facture de Rs 4.5 m ?

- Je ne suis pas au courant

- On y parle de la façon de contourner le fisc, n'est-ce pas ?

- Oui

- Ce sont de fausses factures ?

- Oui

- Vous avez donc participé à une tentative d'évasion fiscale ?

- Oui

L'avocat lui montre alors d'autres mails où sont cités plusieurs prénoms et noms incomplets et lui demande les noms complets. Ainsi, on apprend que Yogida se réfère à Yogida Sawmynaden, Soodhun à Shawkutally Soodhun, Ken à Ken Poonoosamy, PMO au bureau du premier ministre. Mais Rocky Boodhoo ne se rappelle plus à quoi MP se réfère quand dans un mèl il parle d'un MP qui "asked why we have stopped the fencing".

S'agit-il du PM ou d'un membre du Parlement ? Rocky Boodhoo ne se souvient plus de rien subitement. Mais ce dont il se souvient, c'est que ce n'est pas le PM, c'est-à-dire Pravind Jugnauth. On ne saura donc pas pour le moment quel est ce MP qui n'était pas d'accord que l'on n'arrête la construction de la clôture.

« J'ai mal écrit »

Bien que dans ses mails, Rocky Boodhoo ait dit que Kistnen a été recommandé par le 'PM et Yogida', à la question de Me Neerooa, il niera que ce soit le PM ou Yogida, expliquant qu'il a sans doute mal écrit et qu'en fait c'est Kistnen qui s'est recommandé tout seul et s'est dit proche du PM et du ministre Yogida Sawmynaden !

Pourtant, Rocky Boodhoo venait d'affirmer juste avant que c'est la firme Hoolooman Associates qui a recherché Kistnen pour le projet de barrage avant que l'avocat le confronte avec le mail dans lequel il parle du PM et de Yogida. Le directeur de cette firme, Navin Hoolooman, nous a fait savoir qu'il n'a pas le temps de nous parler.

Rocky Boodhoo fait beaucoup d'erreurs dans ses mails

Rock Boodhoo a avoué que Rs 220 millions ont été apportées rien que par un seul investisseur, un certain François Conradie, un sud-africain. Et que beaucoup plus ont été perdues car le projet n'a jamais obtenu le feu vert des autorités. Et que malgré les démarches auprès des ministres et autres dirigeants de l'EDB (ex-BOI), rien n'a pu être fait.

Mais où sont parties ces plus de Rs 220 millions ? Rocky Boodhoo jure qu'aucun pot-de-vin n'a été remis à qui que ce soit. C'était en réponse à une question de Roshi Bhadain. Celui-ci lui a fait savoir que des permis de travail ont bien été accordés et des dérogations obtenues pour permettre le projet et cela par le bureau du Premier Ministre lui-même. Et quand Roshi Bhadain lui demande si des pressions ont été exercées sur Ken Poonoosamy de l'ex-BOI, comme semble le faire croire un de ses mails, Rocky Boodhoo répond : «C'est peut-être une erreur» dans la formulation de sa phrase.

Il sera surement rappelé pour d'autres témoignages.