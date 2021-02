Afrique: Présidence de l'Union Africaine - Ambitieux programme pour Félix Tshisékédi

La 34ème session du sommet de l'Union africaine s'est achevée le 7 février 2021 avec la nouvelle présidence, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix Tshisékédi, définissant un programme ambitieux pour l'année.

S'adressant à une assemblée virtuelle de chefs d'État et de gouvernement lors de ce sommet de deux jours, le président Tshisékédi a déclaré que ses priorités seraient de s'attaquer à la pandémie de la COVID-19, d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange du continent africain (ZLECAf) et de favoriser la paix et la sécurité sur le continent.

La lutte contre le changement climatique, l'accélération de l'intégration régionale, l'investissement dans le capital humain, la promotion de la culture africaine et l'autonomisation des femmes et des jeunes retiendront également son attention.

Le thème du sommet de cette année et du reste de l'année 2021 est "Arts, culture et patrimoine" : Leviers pour construire l'Afrique que nous voulons."

Le président Tshisékédi a souligné que "les arts, la culture et le patrimoine constituent la base de la renaissance africaine" et offrent une occasion de "revenir sur nos racines".

Les 9 priorités du président Felix Tshisékédi

Faire taire les armes en Afrique

Mise en œuvre de la ZLECAf et de la stratégie africaine des produits de base

Construction du projet hydroélectrique du Grand Inga

Lutte contre la COVID-19

Développement du capital humain de l'Afrique

Promotion du patrimoine culturel de l'Afrique.

Promotion de la tolérance zéro pour la violence sexiste, de la parité des sexes au sein de l'UA et dans les États membres.

Jeter les bases de l'Agence humanitaire africaine, défendre les intérêts des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées

Lutter contre le changement climatique

Il a ajouté : "La culture est le début et la fin de tout ; elle couvre tous les aspects de la vie humaine".

Le président Tshisékédi a succédé au président sud-africain Cyril Ramaphosa à la présidence de l'UA.

Avant de passer les rênes de la présidence tournante de l'UA, le président Ramaphosa a fait remarquer que l'Afrique, comme le reste du monde, était confrontée à une pandémie qui exacerbe les inégalités et menace la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement durable.

Le redressement de l'Afrique nécessite un allègement de la dette, de nouveaux financements et un report de la dette, a déclaré M. Ramaphosa, qui a appelé à "une injection de nouvelles ressources par le FMI par la réaffectation et l'émission de nouveaux droits de tirage spéciaux, en privilégiant le monde en développement".

Le dirigeant sud-africain a déclaré que cela était nécessaire pour "corriger les inégalités flagrantes dans les mesures de relance budgétaire entre les économies avancées et le reste du monde".

Il a mis en avant plusieurs mécanismes qui peuvent aider l'Afrique à réaliser ses aspirations en matière de développement, parmi lesquels la zone de libre-échange d'Afrique, qui contribuera à stimuler le commerce, l'investissement et la création d'emplois, et permettra une reprise plus forte et plus rapide.

Les 8 priorités du second mandat de M. Moussa Faki Mahamat

Finaliser la réforme institutionnelle et renforcer le leadership de la Commission.

Renforcer la responsabilité administrative et financière.

Réduire les armes au silence" au niveau continental

Exécuter des projets d'intégration clés

Favoriser l'autosuffisance alimentaire, réduire la pauvreté en renforçant la résilience par l'agriculture et l'économie bleue, protéger l'environnement.

Rendre opérationnelles les politiques en faveur des jeunes et des femmes.

Stimuler la réflexion africaine sur les facteurs déterminants évidents des crises.

Renouveler les partenariats stratégiques.

Un autre mécanisme est la campagne "Faire taire les armes", qui a été prolongée jusqu'en 2030, et qui consiste maintenant en une feuille de route et des mesures pratiques pour atteindre ses objectifs. La mise en œuvre de cette campagne fera l'objet d'un examen périodique tous les deux ans.

La Décennie de l'inclusion financière et économique des femmes (2020-2030) proclamée par l'Union africaine devrait favoriser l'accès des femmes aux services financiers, a-t-il déclaré.

De même, la Plateforme africaine de fournitures médicales aidera les pays à accéder à des fournitures médicales abordables.

"Nous sommes engagés à développer des solutions africaines aux problèmes africains", a ajouté M. Ramaphosa.

Insécurité

Pour sa part, M. Tshisékédi a déploré l'insécurité dans certaines régions d'Afrique. Il a cité la région du Sahel, la République centrafricaine (RCA), l'est de la RDC et le nord du Mozambique comme quelques-uns des endroits actuellement touchés par des niveaux d'insécurité variables.

Le sommet a également été l'occasion de réélire pour un second mandat le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat. "Je suis profondément touché par ce vote de confiance historique et massif", a tweeté M. Mahamat après sa victoire.

L'un des moments forts du sommet a été l'élection de Monique Nsanzabaganwa en tant que toute première femme à la tête de la CUA. Avant son élection, elle était vice-gouverneur de la Banque nationale du Rwanda.

Le nouveau président des États-Unis Joe Biden a délivré un message vidéo spécial aux dirigeants africains, le premier qu'il ait présenté à un rassemblement international depuis son entrée en fonction.

Le président Biden a déclaré "Les États-Unis sont maintenant prêts à être votre partenaire, dans la solidarité, le soutien et le respect mutuel."

Dans sa réponse, le président de la CUA, M. Faki, a déclaré qu'il était impatient de "relancer le partenariat stratégique UA-USA", signalant un multilatéralisme renouvelé pour relever les défis mondiaux après une relation apparemment glaciale avec l'administration américaine précédente.

Dès son premier jour de présidence, M. Biden a levé l'interdiction imposée par l'administration Trump aux voyageurs de nombreux pays africains, dont l'Érythrée, la Libye, le Nigeria, la Somalie, le Soudan et la Tanzanie.

Le Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, a félicité M. Faki pour sa réélection, en déclarant : "Vous pouvez compter sur mon soutien pour continuer à développer le partenariat fructueux entre l'UA et les Nations unies, fondé sur des valeurs communes et un respect mutuel".

Avant le sommet, M. Faki a fait le bilan des réalisations importantes de son premier mandat, notamment la création de la ZLECAf en mars 2018 et le lancement cette année-là du Marché unique africain du transport aérien (SAATM) ou "Ciel ouvert de l'Afrique", qui libéralise l'espace aérien africain.

Il a déclaré que des progrès avaient également été réalisés dans les efforts visant à résoudre les conflits en Somalie, au Sud Soudan, en RCA et au Soudan.

Au cours de son prochain mandat, M. Faki entend se concentrer sur "Faire taire les armes" dans les pays en conflit, sur la promotion de la ZLECAf, sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, sur le renforcement des liens avec les partenaires stratégiques, entre autres.

"Afrique et Asie, Afrique et Europe, Afrique et Amérique - comment ne pas être fier que notre continent soit aujourd'hui au centre de ces immenses entités géostratégiques", s'est-il demandé.