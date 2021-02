Algérie: Réception de 400 000 tests antigéniques et 20 000 tests PCR de dépistage de la Covid-19

Alger — L'Algérie a réceptionné, à ce jour, 400 000 tests antigéniques, 20 000 tests PCR et deux (02) appareils de dépistage de la Covid-19 dans le cadre du projet "Réponse solidaire européenne à la Covid-19", indique un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, la délégation de l'UE et le PNUD en Algérie.

La réception de ces équipements distribués par le biais de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et l'institut Pasteur d'Algérie, a été effectuée dans le cadre du projet "Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie", doté d'un budget de 43 millions d'euros, dont les parties concernées à savoir le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, la délégation de l'UE et le PNUD en Algérie, ont procédé à la mise en oeuvre, ajoute la même source.

Le programme prévoit également la formation de 3.000 praticiens (médecins, infirmiers et techniciens) de la santé publique et la mise en œuvre de campagne de sensibilisation aux gestes barrières et à la vaccination, en collaboration avec la société civile.

Le ministre de la Santé, Pr Abderahmane Benbouzid qui a dit avoir "apprécié à sa juste valeur, ce précieux geste solidaire européen envers l'Algérie", estime que cette initiative "est un appui appréciable à notre système de santé et aux efforts des pouvoirs publics" dans leur lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus, est-il ajouté.

Le chef de la délégation de l'UE en Algérie, M. John O'Rourke, pour sa part, a affirmé que cette action de solidarité "est un signe d'amitié entre l'Algérie et les pays de l'Europe", soulignant qu'elle apporte "un appui matériel concret pour le personnel médical et pour les malades. Ensemble, nous sommes plus forts contre la pandémie".

Pour la représentante résidente du PNUD en Algérie, Mme Blerta Aliko, le PNUD, ajoute le communiqué, " est chargé de mettre en œuvre une réponse globale et intégrée du système des Nations Unies, suivant une approche qui offre des solutions holistiques multi-thèmes +préparation, réponse et relèvement+ et qui prenne en compte tous les défis liés à cette pandémie".

" Nous apprécions énormément la confiance témoignée par le Gouvernement algérien et l'UE au système de l'ONU en général et au PNUD en particulier, en nous confiant la mission de mise en œuvre de cette initiative solidaire européenne, dans le cadre du partenariat stratégique qui nous lie", Mme Blerta Aliko.

Le programme PNUD a été retenu comme partenaire de "mise en œuvre de ce projet pour son réseau d'approvisionnement et d'une expertise poussée au sein de centrales d'achat au niveau international" permettant à la fois l'acquisition des équipements avec beaucoup de "flexibilité", et à des prix "compétitifs" et dans le respect des standards internationaux de transparence et de qualité", est-il souligné.