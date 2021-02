Algérie: SAFAV MB de Tiaret - Livraison de 708 véhicules de marque Mercedes Benz

Tiaret — La Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) d'Ain Bouchekif (Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) a livré mercredi 708 véhicules au profit d'instances et entreprises publiques et privées.

Le président du Conseil d'administration de la SAFAV-MB, le général Smail Krikou, a indiqué, dans une intervention à l'occasion de la cérémonie de livraison tenue au siège de la société, que 708 véhicules de marque Mercedes Benz de différents missions et types (tout terrain, utilitaire, sprinter) ont été livrés ce mercredi à plusieurs entreprises et instances publiques et privées, soulignant que la société a réussi à maintenir la production et la commercialisation en dépit de la pandémie du coronavirus.

Le protocole de livraison et de réception a été signé par le directeur de la SAFAV-MB par interim Karim Belkharoubi et des représentants d'entreprises et instances concernées sous la supervision du président du Conseil d'administration de la SAFAV-MB, le général Smail Krikou.

Par ailleurs, le directeur de cette société par intérim Karim Belkharoubi a déclaré que le nombre de véhicules produits, depuis l'inauguration de cette usine en 2014, a dépassé 14.000 véhicules de type Sprinter dont 12.000 commercialisés, en plus de la production de 9.500 autres dont 8.500 commercialisés.