Algérie: Lutte antiterroriste - Les résultats "positifs" témoignent des efforts sincères et dévoués de l'ANP

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, mercredi à Constantine, que les résultats "positifs" enregistrés en 2020 dans le cadre de la lutte antiterroriste sont le témoin des efforts "sincères et dévoués" que l'ANP n'a cessé de consentir afin d'instaurer la sécurité et la stabilité à travers tout le pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Les résultats positifs réalisés sur le terrain dans le domaine de la lutte contre le terrorisme à travers l'ensemble des Régions militaires, marqués par la mise en échec de toutes les tentatives d'acheminement, d'approvisionnement en armes et de financement du terrorisme, ainsi que le démantèlement de ses réseaux de soutien, parmi les trafiquants de drogue et les chefs de la criminalité organisée, sont des résultats qui témoignent, tous, du volume des efforts sincères et dévoués que l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, ne cesse de consentir, en compagnie de tous les autres services de sécurité, à la lumière des orientations de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale", a affirmé M. Chanegriha lors d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la 5ème Région militaire.

Le Général de Corps d'Armée a exhorté les personnels militaires sur la "nécessité de consentir davantage d'efforts laborieux et d'acquérir les plus hauts degrés de disponibilité combative et opérationnelle, ainsi que les plus hauts niveaux de professionnalisme dans les missions assignées, afin de préserver la souveraineté et la stabilité de notre pays et garantir la paix et la quiétude de son vaillant peuple".

Il a relevé, à cet égard, que "cette stabilité qui s'est renforcée de plus en plus en 2020, suite au bilan positif enregistré dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, est un des indicateurs forts de notre volonté d'éradiquer définitivement ce fléau de notre pays et qui atteste de notre constante résolution à maintenir une surveillance permanente et continue le long de nos frontières nationales".

Auparavant et après la cérémonie d'accueil au siège du Commandement de la Région, le Général de Corps d'Armée, en compagnie du Général-major, Hambli Noureddine, Commandant de la 5ème Région militaire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du martyr héros "Zighoud Youcef" dont le siège du Commandement de la Région porte son nom. A cette occasion, il a déposé

une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha sur son âme et celles des vaillants Chouhada.

La visite de travail et d'inspection du Général de Corps d'Armée en 5ème Région militaire à Constantine s'inscrit dans le cadre des visites d'inspection aux différentes Régions militaires, coïncidant avec la fin de la première étape du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, conclut le communiqué