Algérie: Coupe de France - Islam Slimani séduit déjà à Lyon

Recruté par l'Olympique Lyonnais cet hiver, Islam Slimani s'est déjà illustré. En Coupe de France contre Ajaccio, l'international algérien a été auteur d'un but et deux passes décisives. Une performance qui met en exergue ses qualités.

Remplaçant, Islam Slimani a montré que Rudi Garcia peut compter sur lui pour le reste de la saison. C'est ce qu'a dit Vincent Duluc, le journaliste français, sur la Chaine L'Equipe.

« Collectivement, il y avait un vrai enjeu. Depuis le début de la saison, les attaquants remplaçants combinés, entre Dembélé, Slimani, Cherki et Cornet, c'était un but à eux quatre. Cela change un peu le paysage. De voir Slimani avoir de la qualité, du volume et de la grinta veut dire qu'il peut y avoir une autre organisation possible. Garcia peut avoir des remplaçants qui font la différence et quand on joue le titre, c'est quelque chose d'essentiel », a-t-il fait savoir.

Sous les couleurs des Gones, Islam Slimani a inscrit un but en 6 rencontres toutes compétitions confondues.