Cote d'Ivoire: Rencontre Fraternelle - La Société des Palaces de Cocody et les chefs Tchaman célèbrent leur partenariat

La Société des Palaces de Cocody (SPDC), structure assurant la gestion de l'exploitation des infrastructures hôtelières et touristiques du patrimoine étatique, a convié comme à l'accoutumée les chefs coutumiers Tchaman d'Abidjan, pour un moment de convivialité et d'échanges de vœux. C'était le 8 février 2021 à l'Heden Golf hôtel d'Abidjan-Cocody.

Ces garants des us et coutumes forte de plusieurs délégations (Cocody village, Blockaus, Anono, M'pouto, M'Badon, Akouedo, Adjamé, Djorobité 1 et 2) sont les propriétaires terriens des sites occupés par le patrimoine de gestion de la SPDC.

C'est à travers un partage de repas que la Directrice générale de la SPDC, Diarrassouba Maférima a présenté ses vœux de nouvel an 2021 à ses hôtes.

« La cérémonie des vœux est toujours un moment particulier et important dans les rapports entre une société et ses partenaires. Elle est au-delà un exercice de bonne convenance : l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Mais aussi de poser les jalons d'une collaboration franche et réussie pour l'année qui commence..... Que 2021 signe la fin définitive de cette pandémie, afin que nous puissions retrouver nos anciens modes de vie et la pleine productivité de nos différentes activités ».

La directrice générale a également souhaité la continuité de la collaboration apaisée et empreinte de sagesse avec la génération Tchagba, qui a présentement la lourde charge de la chefferie Tchaman. Non sans souligner : « Nous SPDC, continuons pour notre part à entretenir ces relations de collaboration et de bon voisinage avec tous les villages abritant nos belles unités ».

Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre du Tourisme et des Loisirs, Camille Kouassi a d'entrée indiqué que son département ministériel promeut la cohésion entre les populations. Il a salué au nom du ministre Siandou Fofana qu'il représentait, cette rencontre fraternelle entre la SPDC et ses partenaires, en l'occurrence la chefferie Tchaman.

Pour sa part, le porte-parole des chefs Tchaman, N'Goba Simon a indiqué que cette communion fraternelle avec la SPDC dure maintenant 10 ans. Tout en remerciant la directrice générale de la Spdc, il a souhaité que ce partenariat fasse du bien à toutes les entités qui composent la chefferie Tchaman.

La cérémonie emprunt de convivialité et de réjouissance avec la prestation d'une troupe artistique a été marquée par la remise de plusieurs présents aux différentes délégations de la chefferie Tchaman. Notamment, des cartons de boisson accompagnés d'enveloppes.

Signalons que le Sofitel hôtel Ivoire, l'Heden Golf hôtel, l'Ivoire Golf Club, le casino Barrière l'Eléphant D'Or et l'Agence de voyage Lagoona Tours, constituent le patrimoine de gestion de la SPDC bâti sur les terres de la communauté Tchaman.