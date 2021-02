Cote d'Ivoire: Gabiadji - Des travaux de reprofilage de 28 km de route lancés

Le président du conseil régional de San Pedro, Beugré Donatien, a procédé, le jeudi 4 février, au lancement des travaux d'ouverture de nouvelles voies accompagnés de reprofilage lourd et de construction d'ouvrages hydrauliques et de drainage sur trois axes routiers en terre dans la sous-préfecture de Gabiadji : carrefour N'Drikro-N'Drikro (7 Km), carrefour Fofanadougou-Fofanadougou (10 Km), Ménégbé-Assomolikouamékro (11 Km).

D'un coût global de plus de 265 millions de F Cfa, les travaux de réhabilitation de ces 28 Km de route en terre répondent à un souci : celui de faciliter l'écoulement des produits agricoles de cette zone et d'améliorer les conditions de vie des populations. « ...la route, en plus de précéder le développement, apporte la vie. C'est une zone à forte production cacaoyère qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc, ces routes vont permettre son désenclavement. Et qui parle de désenclavement, parle de circulation, de santé et de vie », souligne Beugré Donatien.

La pluviométrie élevée dans cette zone favorise, d'une part, une bonne production agricole et constitue, d'autre part, un facteur de dégradation avancée de ces routes qui n'ont pas fait l'objet de traitement depuis bien longtemps, affirme Konan Yao, porte-parole des populations de N'Ziyaokro. Et d'ajouter : « ... depuis 2009 que je réside dans cette zone, je n'ai pas encore vu une machine sur cette voie. Cette zone est pourtant l'une des plus grandes productrices de cacao et de produits vivriers. En saison de pluie, pour un tronçon de sept kilomètres, on peut faire pratiquement trois heures de temps en véhicule. Ces travaux nous permettront de sortir d'un désenclavement total ».

Cette opération d'envergure lancée à partir du campement de N'Ziyaokro, dans la localité de Touih et du village de Ménégbé, s'inscrit dans un vaste programme d'ouverture et de reprofilage de voies initié le 26 janvier avec sept villages dans la sous-préfecture de Grand-Béréby et qui va s'étendre à plusieurs localités des départements de San Pedro et de Tabou.

Pour l'année en cours, le conseil régional de San Pedro a prévu le reprofilage lourd de 150 Km de route en terre dont 100 km pour le département de San Pedro et 50 Km pour le département de Tabou. C'est une population en liesse qui a tenu à exprimer son immense joie par des chants et des danses.