Cote d'Ivoire: Association "Combat pour la paix en Afrique (Coppaf) - Une vidéo-documentaire pour consolider la culture de paix

Séparée très tôt de la mère patrie, la Côte d'Ivoire, Maryam Souma retrouve sa terre natale après 30 ans passés en France. Pour son retour aux sources, Souma s'est voulue utile à sa nation. A travers "Combat pour la paix en Afrique (Coppaf), son association créée en fin d'année 2019, elle a décidé d'apporter sa pierre à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale par la réalisation d'une vidéo documentaire comportant divers messages de cohésion sociale.

« Depuis la France j'ai assistée, peinée, à toutes les crises qu'a traversées mon pays. Généralement, j'entends les gens dire que la thématique de la paix est l'apanage des politiques et que c'est surtout à eux de mener des actions en sa faveur. Mais j'estime que n'importe qui peut et doit parler de la paix et même être un acteur de paix là où il se trouve. Cette initiative est donc pour moi ma contribution à l'édification de la culture de la paix dans mon beau pays que je retrouve avec beaucoup de fierté. Nous gagnerons tous à y être heureux en cultivant la paix », a indiqué, le 9 février, dans nos locaux, Maryam Souma.

Elle se veut l'ambassadrice de ces nombreux « Ivoiriens qui, comme moi, ont quitté très tôt le pays pour ne plus revenir ou revenir très tard. Il m'ont chargée de porter leur message de paix par la voix de personnalités et leaders d'opinion de Côte d'Ivoire ».

Dans ce documentaire qui s'ouvre par le message de paix du père Norbert Eric Abékan, une quarantaine de personnalités, notamment des journalistes, des acteurs, des artistes, des hommes religieux, des leaders d'opinion, des sportifs, ont associé leur voix à l'œuvre pour appeler à la cohésion sociale à travers des messages.

« C'est le lieu ici de dire un grand merci à toutes ces personnalités qui, spontanément, ont décidé de m'accompagner dans cette initiative qu'elles ont jugée noble », a expliqué Souma. Qui a écrit elle-même tous les messages lancés par des personnalités comme l'imam Cissé Djiguiba, l'archevêque Kodja Guy Vincent, Maréchal Zongo, Aïcha Koné, Reine Pélagie, André Sylvère Konan, Hamza Diaby.

Dans les messages, on retrouve le vivre ensemble qui caractérisait et faisait la fierté du pays, la paix, la réconciliation, le pardon, l'amour, la tolérance, etc.

Avant le lancement officiel d'une caravane de promotion de la paix d'abord dans le district d'Abidjan et ensuite à l'intérieur du pays, la présidente de Coppaf entreprendra, la semaine prochaine, une série de rencontres avec les associations religieuses, afin de définir la stratégie de sensibilisation dont l'axe principal sera la projection de la vidéo-documentaire.

Maryam Samou invite aussi les femmes à s'impliquer davantage dans le combat pour la paix. Pour elle, la femme africaine a un grand rôle à jouer dans la recherche de la paix, parce qu'elle est un maillon très important dans la famille.

« Elle doit gérer sa famille, son époux, ses enfants les affaires sociales. Du coup, je pense qu'elle doit être placée au centre dans la pacification et la gestion de la paix. Elle est l'élément principal dans l'éducation des enfants. Si, à la base, elle promeut les vraies valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, elle aura gagné un avenir de paix », a estimé Maryam Souma.

Elle a exprimé toute sa fierté d'être ivoirienne et la joie qui l'anime de retrouver son beau pays, la Côte d'Ivoire.