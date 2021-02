Burkina Faso: Assises criminelles - 32 accusés à la barre à Banfora

Une vue de la Cour.

La Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso siégeant à Banfora a débuté une session qui va durer du 8 au 18 février 2021.Ils sont trente-deux accusés à être poursuivis pour divers crimes tels que des crimes de sang, le grand banditisme, le viol aggravé et la détention illégale d'armes à feu. L'ouverture de cette session de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, a connu la présence des autorités administratives et politiques régionales, provinciales et communales des Cascades.

Premier à comparaître au cours de cette session, un habitant du village de Loumagara dans la province de la Léraba. Il est accusé d'avoir assassiné trois de ses fils à l'aide d'une machette courant septembre 2015. Les âges des victimes varieraient entre un, trois et cinq ans. Assurant la surveillance ou la garde de ses enfants pendant que leur mère était allée cherchée de l'eau au puits, il a profité de cette absence pour assassiner ses trois propres enfants d'une fratrie de six. Interpellé par la gendarmerie, il s'est avéré que le mis en cause ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Des examens médicaux auraient confirmé que l'accusé souffre d'une « psychose aiguë » et de troubles mentaux. Au regard de ces circonstances, la Cour a acquitté l'accusé qui doit poursuivre son traitement médical en cours depuis son incarcération.

Du 8 au 18 février 2021 donc, 20 dossiers impliquant 32 accusés seront au menu de cette session de la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso qui s'est déportée à Banfora pour être plus proche du justiciable.

Le Président du Tribunal a souligné que la session de Banfora fait partie d'une série de six sessions prévues pour se tenir courant janvier à juin 2021. Cette programmation couvrira les juridictions de Banfora, Boromo, Dédougou, Diébougou, Gaoua et Orodara. Par ailleurs, ces sessions de la Chambre criminelle seront couplées des audiences foraines de la Chambre correctionnelle à l'effet de juger in situ les dossiers frappés d'appel des juridictions qui accueillent la Chambre criminelle.