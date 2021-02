Cote d'Ivoire: Appui à la compétitivité et à l'intégration régionale - Les exportateurs nationaux formés aux techniques du commerce extérieur

La composante du Programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale (Pacir) relative au projet d'appui à la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'exportation (Sne) est dédiée au Conseil national des exportations (Cne). Elle a trait à l'amélioration du potentiel d'exportation des entreprises ivoiriennes.

C'est à ce titre que le Cne a organisé, du 8 décembre 2020 au 5 février 2021, trois ateliers de renforcement des capacités des acteurs locaux. Les participants, au nombre d'une vingtaine, ont été formés sur « Les thématiques clés liées au commerce extérieur, les problématiques des chaînes de valeurs de la Sne et les techniques d'exportation ».

Le secrétaire général du Cne, Serge Bombo, a expliqué, à l'ouverture des travaux, que « le Pacir, financé par l'Union européenne (Ue), porte, entre autres, sur l'accompagnement et la mise à niveau des Très petites et moyennes entreprises (Tpme), le renforcement des organisations intermédiaires des chaînes de valeur et l'amélioration du climat des affaires ». Le programme vise également à outiller les agences d'appui aux entreprises afin qu'elles offrent de meilleurs services aux entreprises exportatrices des chaînes de valeur concernées par la Sne.

Les différentes sessions ont enregistré, outre le personnel du Cne, la participation de représentants de la cellule de coordination de la Coopération Côte d'Ivoire-Union européenne, de la direction générale du Commerce extérieur et d'experts des commissions des filières prioritaires de la Sne (anacarde, caoutchouc plastique, coton textile et habillement, fruits tropicaux, manioc et ses dérivés, les Tic, le café-cacao, etc.).

Gouaré Amémé, conseiller technique du Cne et coordonnateur adjoint du projet, a, dans son mot de clôture du dernier atelier, souligné que cette série de formations avait pour objectif d'outiller toutes les parties prenantes dans leur mission de renforcement de la compétitivité des Pme et Tpme à l'exportation.