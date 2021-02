Congo-Brazzaville: Education - Des manuels scolaires pour les classes de Cm2 et 3ème

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a remis le 10 février des manuels scolaires aux encadreurs et enseignants des établissements d'enseignement général au profit des élèves des classes de Cm2 et de 3ème, en vue de renforcer la continuité pédagogique en période de Covid-19.

L'opération a été lancée officiellement au Complexe Révolution-Gampo Olilou. Elle a été couplée à l'ouverture de la session de formation des encadreurs et enseignants.

Les supports ont été élaborés, validés et reprographiés par le comité technique de coordination du programme de continuité pédagogique et résilience du système éducatif en période de Covid-19. L'échantillon de ces manuels a été remis aux directeurs départementaux.

A l'occasion, l'inspecteur général des lycées, David Boké, a indiqué que la rentrée scolaire 2020-2021 a été conditionnée par le respect des règles spécifiques tant sur le plan sanitaire que pédagogique. Selon lui, ces règles nécessitent d'être vulgarisées afin d'éviter la propagation du Covid-19 en milieu scolaire.

Les guides d'orientation de la santé et des enseignements, poursuit-il, en période du Covid-19 ont été conçus grâce à l'appui du partenariat mondial pour l'éducation. Ils serviront d'outil et d'aide indispensable pour tous les acteurs de la communauté éducatiive ainsi qu'aux membres de maitrise des établissements scolaires.

« Les procédures édictées portent sur deux formes d'enseignement : mode présentiel et le mode distantiel. Formés sur ces pratiques pédagogiques tout à fait particulières, nous pourrons nous assurer d'avoir installé chez les formateurs, les encadreurs, les enseignants et les élèves les compétences nécessaires pour sauver l'école congolaise », a précisé David Boké.

La représentante de l'Unicef au Congo, Micaela Marques de Souza, a pour sa part souligné que la mobilisation du personnel éducatif a permis aux élèves de continuer leur apprentissage en cette période de coronavirus. La persistance de cette maladie et ses conséquences pour la santé publique nécessitent de renforcer les connaissances et les compétences pédagogiques des enseignants sur les nouvelles approches d'apprentissage et la prévention de la maladie.

Pour le ministre Anatole Collinet Makosso, la formation s'inscrit dans l'approche novatrice du gouvernement visant à améliorer la qualité des enseignements, en vue d'un meilleur rendement scolaire. Cette formation est organisée avec l'appui des partenaires techniques et financiers dans la mise à disposition de la communauté éducative une formation orientée vers les enseignements par des mesures de santé applicables. Elle prendra en compte le volet pédagogique et le travail de conception de distribution des supports pédagogiques, les mesures sanitaires face aux dispositifs de lavement de main en milieu scolaire.