Togo: Les jeunes audacieux vont faire leur rentrée à « Odasse Plage »

« Rentrée des jeunes ôdassieux », c'est le concept tout trouvé par un Jeune entrepreneur et Journaliste togolais pour relancer ses jeunes frères et sœurs togolais dans leurs secteurs d'activités, activités affectées courant 2020 par la crise sanitaire mondiale et ses conséquences.

Des explications du concepteur, Sylvio Combey, « l'année 2020 a été assez éprouvante pour les activités économiques pour cause de la pandémie de la Covid-19. Les jeunes entrepreneurs n'ont pas été épargnés. 2021, nous devons nous relever et y aller avec audace pour relever les défis et atteindre les objectifs fixés mais perdus. Nombreux sont ces jeunes qui ont planifié une panoplie d'activités à lancer mais pour cause de Covid-19, leur ardeur a été émoussée, perte de motivation ou chute de chiffres d'affaire. Le bar maquis traiteur ôdasse n'a d'ailleurs pas fait exception, alors que lancée en pleine crise de Covid-19. Les jeunes entrepreneurs ont dû s'adapter et adapter leur business plan aux mesures de distanciation sociale, le couvre-feu et la psychose engendrée auprès des consommateurs avec la Covid-19 ».

Et, a-t-il poursuivi, « la "Rentrée des jeunes ôdassieux" va permettre à une dizaine de jeunes entrepreneurs de pouvoir relancer leurs activités, élargir leur carnet d'adresses, faire du networking mais aussi, participer à des conférences, formations qui vont se dérouler sur le site pendant 3 jours ». Précision de taille, pour ce rendez-vous, les inscriptions selon le comité d'organisation sont reçues jusqu'au 14 Février 2021, et l'évènement même est projetée sur les 19, 20 et 21 Mars 2021, à "Odasse Plage", Nyekonakpoè, Rue des Malvacées, dans le strict respect des mesures barrières.

Il est aussi expliqué que la "Rentrée des jeunes ôdassieux" « ne prend que 10 jeunes entrepreneurs », ceci, « par souci d'éviter une concurrence inutile ». Et conclut-on, « il ne sera accepté qu'un seul exposant par secteur d'activités » et « la participation est payante aux exposants mais l'entrée restera gratuite aux visiteurs ».

Il est à rappeler que la "Rentrée des jeunes ôdassieux" est le début d'une série d'activités foraines consacrées à de jeunes entrepreneurs pour faire du B2B, des expo ventes, participer in situ à des formations, suivre et animer des panels, faire du networking, le tout dans une ambiance glamour.

N.B : Pour plus d'informations, écrire par WhatsApp au 00228 9351 5353. Date de clôture des d'inscriptions : 14 février 2021 à 14h