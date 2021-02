Congo-Kinshasa: Coopération - Le japon finance le projet d'électrification et de construction de trois écoles Kinshasa

Les relations bilatérales entre la RDC et le Japon ne souffrent d'aucun nuage surtout dans le domaine de l 'éducation. Pour matérialiser une fois de fois cette coopération, le gouvernement nippon vient de financer à hauteur de 340 000 dollars américains le projet d'électrification et de construction de trois écoles situées dans les communes de Mont-Ngafula et Selembao.

Le premier projet, indique le communiqué de presse de l'ambassade du Japon en RDC, porte sur l'électrification des bâtiments scolaires du groupe scolaire Académie de l'excellence, située dans la commune de Mont-Ngafula, dont Mme Mado Mbobila Munengu est la directrice.

Le second concerne la construction des bâtiments scolaires du collège "Les Amis du Japon", dans la commune de Mont-Ngafula, avec M. Papy Makwanza Etini, chargé des projets et œuvres sociales de la "Fondation Ochiai Masami " et le dernier projet vise la construction des bâtiments du complexe scolaire "Marie mère du rédempteur", dans le quartier Badiadingi, dans la commune Selembao , avec M. Jean-Baptiste Mbo Muzir comme gestionnaire dudit complexe.

L'accord de financement de ces trois projets, qui sont des dons non remboursables du peuple japonais aux congolais, a été signé dernièrement par l'ambassadeur du Japon accrédité en RDC, M. Minami Hiro. Le diplomate de l'Empire du soleil levant a , à cette occasion, souligné qu'à travers ce geste, son pays « accorde une grande importance au développement des ressources humaines et à l'amélioration de l'accès à l'éducation de base, qui permettent au pays de pouvoir compter sur la relève ».

Tout en émettant le vœu de voir ces trois projets être mis en œuvre dans les normes souhaitées et dans les délais impartis, afin d'assurer un avenir meilleur et radieux aux élèves de ces trois écoles ciblées, le diplomate nippon a laissé entendre que: « la philosophie derrière ces trois projets entre dans la droite ligne de la vision de l'éducation prônée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, selon laquelle l'homme doit être formé pour être un véritable agent de développement ».

Grâce à la mise en œuvre desdits projets visant l'électrification et la construction de ces écoles ciblées, près de 2 700 élèves pourront étudier dans un environnement sain et adéquat, en améliorant les conditions d'apprentissage et l'accès à l'éducation de base.