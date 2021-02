Sénégal: Oumar Sarr, maître-nageur - Une vie en natation

Oumar Sarr, 64 ans, est un passionné de la natation. Depuis l'âge de douze ans, l'homme, sans doute influencé par son environnement, évolue dans ce milieu. Par ailleurs, il préside, depuis 2001, aux destinées de l'Association régionale des maîtres-nageurs de Saint-Louis.

À force de passer le plus clair de son temps sur le petit bras du fleuve Sénégal, Oumar Sarr a fini par choper le virus de la natation. Son aventure dans ce sport a démarré à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui âgé de 64 ans, l'homme gère une association régionale de 32 maîtres-nageurs, créée depuis 2001. Avec ses amis d'enfance, il se rendait souvent au bras du fleuve Sénégal pour se rincer le corps en fin d'après-midi dans les eaux marines.

Dans cette rue transversale de Pondokholé, dénommée «Cognou-Anc» (quartier Guet-Ndar), où il faisait la navette entre le fleuve et la mer, des centaines de champions sénégalais de natation y ont acquis leurs premières expériences. Il a en mémoire Tandakha Ndiaye de la Rts, Malick Fall, les frères Maphaté et Maguette Sylla, Amar Anta Guèye, Sada Dièye, Ndéye Khoudia Dieng, Sénaba Ndiaye, Fatou Bintou Fall, Arame Ndiaye, Marième Fall, etc.

Oumar Sarr est resté profondément marqué par des figures emblématiques de la natation, telles que Feu El Hadj Oumar Diallo, Ibnou Diop, Cheikh Touré, Moustapha Dieng (ancien cadre de la Saed), etc. À l'en croire, ces citoyens, membres de son association, font bien leur travail et expliquent à tout le monde que la natation est un sport nautique, complet, qui permet de soigner toutes les pathologies.

Pour être un maître dans l'art, il faut nécessairement passer par les étapes de pupille, poussin, cadet, junior et senior. Ces professionnels de la natation, titulaires de diplômes d'État, sont pris en charge par la municipalité, sur le plan salarial, pendant trois mois (juillet, août et septembre), période durant laquelle on enregistre des cas de noyades sur les plages non autorisées et non surveillées.

Selon M. Sarr, cette association a pu former certains de ses membres domiciliés à Richard-Toll et dans le Gandiolais, «mais ces derniers ne sont pas pris en charge par leurs municipalités respectives». Oumar Sarr plaide pour que la commune de Saint-Louis puisse les désintéresser à partir du mois de juin, «c'est une période très sensible, durant laquelle on enregistre de nombreux cas de noyade, pour la bonne et simple raison que les établissements scolaires et universitaires organisent des sorties pédagogiques, des excursions sur les plages autorisées et sur d'autres plages non surveillées, durant ce mois, nous sommes constamment en alerte».

Ainsi, a-t-il poursuivi, ils s'organisent, chaque année, pour mettre des maîtres-nageurs sur les plages de l'hydrobase, de Sal-Sal (Gokhou-Mbathie), de l'École de formation des instituteurs (Efi), du pont Moustaph Malick Guèye, de la Maison de Lille, de la Pointe-Nord, de la Place des sapeurs-pompiers, du Crds, de l'École de l'élevage, du Bloc administratif 22, de Khor et des 3 cocotiers de Pikine. Leurs activités tournent essentiellement autour de la sensibilisation des jeunes qui s'adonnent à des séances de baignade».

En 2020, a-t-il précisé, il n'y a pas eu de noyade, car du fait de la pandémie du coronavirus, les baignades étaient interdites, «c'est en 2019, au mois de juin, que nous avions enregistré à l'hydrobase et à Sal-Sal 7 cas de noyade». Il ajoute que l'association, dans le cadre de ses activités, collabore étroitement avec les sapeurs-pompiers plongeurs, la Brigade de surveillance maritime et la gendarmerie.