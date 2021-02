Cote d'Ivoire: Saint Valentin/Salon de l'Amour-Nouho Carine Ouattara (Coach love) - "Cette année, un gala en lieu et place des trois jours de festivités"

interview

La promotrice de l'événement se prononce sur la spécificité de la 3e édition de cet événement très attendu qui se tient le 13 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, à partir de 20h, à l'hôtel Pullman sis au Plateau.

A l'occasion de la Saint Valentin, vous organisez le 13 février, à partir de 20h, la 3e édition du Salon international de l'Amour. Quelle sera la spécificité de ce rendez-vous de 2021 ?

Cette année, nous comptons, au cours d'un gala, remettre des trophées à des hommes et des femmes désignés comme les plus sexy. Ce sera un gala ouvert, mais se tiendra exclusivement sur invitation. L'édition 2021 du salon de l'Amour sera axée sur ce gala glamour qui aura lieu le 13 février au Pullman. Un gala où nous allons expliquer ce que c'est qu'être sexy. En fait, c'est cela la particularité du rendez-vous qui aura effectivement lieu le 13 février, à partir de 20h à l'hôtel Pullman, sis au Plateau. Un rendez-vous qui nous est imposé par les mesures sécuritaires de lutte contre la pandémie à coronavirus.

Nous avons dû supprimer, avec beaucoup de pincement au cœur, certaines activités des trois jours habituels de festivités, telles que les stands d'exposition, les rencontres B to B liées à l'événement. Habituellement, nous prévoyons des espaces pour tout ce qui est lié au charme et à l'amour, l'esthétique, la décoration, les vêtements, le relooking, tout ce qui concourt au bien-être. On a des rencontres avec des psychologues, des sexologues, des thérapeutes.

Cette année, ces spécialistes seront présents, mais nous ne ferons pas d'exposition. L'année dernière, nous avons eu plus de mille personnes sur les trois jours qu'a duré l'événement. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce brassage de personnes du fait de la Covid-19. Et à cette occasion, nous remettrons des trophées à des hommes et des femmes désignés comme les plus sexy.

Comment ceux qui passent pour les plus sexy ont été choisis ?

Nous l'avons fait sur la base d'un sondage en demandant aux gens de donner le nom des gens qui les faisaient rêver. Des enfants se sont aussi prononcés. Avec eux, nous avons utilisé le terme de rêve en leur demandant, par exemple, à qui ils rêvaient de ressembler. Nous avons pris des hommes pour noter les femmes et vice-versa. Il y a eu des noms qui revenaient et les résultats seront dévoilés le jour du gala.

Pour moi, se sentir sexy est une force qui s'exprime parce que c'est tout ce qui va bien à l'intérieur de nous qui s'exprime à l'extérieur. Si vous vous sentez bien, cela signifie que vous avez cultivé cette force en vous et surtout la confiance en vous. C'est cette confiance en soi qui fait qu'on bouscule les choses dans son domaine de prédilection. Vous verrez qu'il s'agit de gens qui ont fait leurs preuves dans leurs domaines de prédilection. C'est ce qui les rend sexy.

Les sondages nous ont donné des noms d'artistes, de comédiens, de gens du showbiz, d'hommes d'affaires. Pour les critères de choix, il y a eu la générosité et la disponibilité, par exemple. Toutes ces précisons que vous annoncez donnent envie de savoir, avec vous, ce que c'est qu'un coach love.

Nous sommes dans le mois de février, mois de l'amour. Et il est bon de savoir ce que c'est qu'un coach love, un groupe de mots emprunté à la langue anglaise dont la traduction fait savoir que le coach, c'est l'accompagnateur, le motivateur. Donc quand on fait appel à un coach, on est sûr de faire appel à quelqu'un qui va nous motiver pour atteindre nos objectifs dans un domaine bien précis. Quand on me fait appel, c'est pour motiver dans la prise en charge au niveau de l'amour.

C'est un métier qui a commencé aux États-Unis. J'aime bien donner l'exemple de nos mamans. Elles étaient nos coaches parce qu'elles trouvaient toujours les voies et moyens pour nous booster. Quand l'enfant n'a pas envie d'aller à l'école, par exemple, elles trouvaient des mots justes pour les amadouer et les motiver à y aller. La formation en coaching est une formation générale. Et chacun choisit par la suite sa spécialisation. Moi, j'ai choisi l'amour.

Pourquoi vous êtes-vous intéressée à l'amour comme branche de spécificité ?

Simplement parce que je me suis toujours sentie à l'aise dans ce domaine. Depuis très jeune, on a toujours eu recours à mes petites astuces. Je dirai donc que pour moi, l'amour est inné. Partager quelque chose de façon conviviale et apporter mon soutien quand je peux à des personnes est toujours dans ma ligne.

Comment sera articulé ce gala ?

Nous aurons un temps d'échange appelé le moment du coach, qui parlera de certains aspects, tels que les quatre grands piliers qui conduisent pour la plupart du temps au divorce, par exemple. Nous verrons les données sur lesquelles il faudra travailler telles que le pardon et le merci. Nous allons pendant ce dîner gala expliquer aux gens pourquoi il faut aller voir un kinésithérapeute, un sexologue ou un psychologue, par exemple. On donnera des adresses où aller en cas de besoins. Mais, je donne toujours un conseil : il ne faut pas attendre d'aller mal pour chercher à aller mieux. Si on peut aller mieux pendant qu'on est bien, autant le faire.