Sénégal: Tourisme, formation des enseignants, campagne arachidière, protection sociale des enfants - Les instructions de Macky au gouvernement

En Conseil des ministres, hier mercredi, abordant la question du développement infrastructurel et socioéconomique des nouvelles zones touristiques, le président de la République a indiqué «avoir requis l'accélération de l'aménagement de nouvelles zones touristiques, pour asseoir l'attractivité du territoire national, la compétitivité de l'économie, la création d'emplois décents, mais surtout, la valorisation du potentiel environnemental, artisanal et culturel des localités concernées».

A cet égard, le Chef de l'Etat demande aux ministres en charge du Tourisme, des Finances, des Infrastructures, de l'Eau et de l'Assainissement, «de prendre les mesures adéquates, en vue de la finalisation de l'aménagement global du site de référence de Pointe Saréne, qui s'érige en zone touristique émergente avec les projets d'investissements privés de grande envergure», lit-on dans le communiqué du Conseil. Le Président de la République a, dans la même lancée, rappelé «l'urgence d'accélérer la réalisation du Projet de Parc forestier urbain de Dakar Yoff».

INTENSIFIER LA MODERNISATION ET LA MISE AUX NORMES DE LA SONACOS-SA

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République salue le «bon déroulement de la campagne de commercialisation arachidière qui connait aujourd'hui, avec les ajustements rapides du Gouvernement, une réussite notable vu l'excellent niveau de collecte à ce jour (371.891 tonnes en 73 jours de campagne)». Le Chef de l'Etat invite, dès lors, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural «à intensifier le processus de modernisation et de mise aux normes de la SONACOS-SA, afin de consolider une agro-industrie nationale innovante, autour du développement durable de la filière arachidière».

FINALISATION D'UN PROGRAMME NATIONAL DEMODERNISATION DEL'EDUCATION SURVEILLÉE (PROMES)

Sur la modernisation du dispositif national de l'éducation surveillée et de la protection sociale des enfants, instruction a été donnée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice et au ministre des Finances et du Budget, «de renforcer, de façon substantielle, les ressources budgétaires allouées à la protection des enfants et des jeunes mineurs». Aussi invite-t-il, dans le même élan, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice «à finaliser, de façon inclusive, un Programme National de Modernisation de l'Education Surveillée (PROMES), en intégrant tous les volets (infrastructures, ressources humaines, financement, accompagnement psychosocial et réinsertion)».

FORMATIONS DES ENSEIGNANTS À LA FASTEF ET DANS LES DIFFÉRENTES ÉCOLES

Concernant la formation des enseignants à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Education et de la Formation (FASTEF) et dans les écoles dédiées, le président de la République demande aux ministres en charge de l'Education et de l'Enseignement Supérieur, de la Fonction Publique et des Finances, «d'engager des diligences appropriées à une planification stratégique des recrutements et à la programmation optimale des formations des enseignants à la FASTEF et dans les différentes écoles et instituts concernés».