Sénégal: Lutte contre la Covid-19 - L'association «Daarul Arqaam» soutient les efforts de l'Etat

L'association des chanteurs du Messager d'Allah Seydina Mohammad (PSL) dénommée «Daarul Arqaam», à travers un communiqué signé son président Serigne Akassa Samb dont nous avons reçu copie hier, mercredi 10 février, compte apporter son soutien dans la lutte contre le coronavirus.

«Daarul Arqaam a également, à cœur, dans le contexte actuel de la covid-19, de soutenir les efforts du gouvernement qui est évidemment un partenaire de premier plan pour épauler son action à travers ses choix et programmes de résilience face à la pandémie», rapporte le communiqué. Elle compte en outre s'impliquer dans l'éducation et permettre de «rendre conforme le comportement du sénégalais à celui d'un modèle de citoyen responsable et engagé face aux bouleversements causé par le Covid-19 et autres défis».

L'association des chanteurs religieux du Sénégal va aussi s'engager dans «l'intensification des efforts de l'Etat et ceux de chacun pour faciliter l'accès aux ressources et moyens de survie» et dans la «valorisation du patrimoine et les expériences légués par nos anciens compères aujourd'hui disparus, à travers leurs parcours, pour qu'ils représentent un repère d'autant plus important que les ressources y afférentes sont disponibles et foisonnantes».

Dans le cadre de ses missions, «Daarul Arqaam souhaite assumer son rôle de point de convergence et de partage de concert avec ses partenaires que sont nos guides, le gouvernement et les populations et toutes les organisations qui militent dans ce sens. Ses valeurs phares de rigueur, de qualité, de saine collaboration et de volonté de contribuer à l'effort de développement économique, social et culturel, de créativité et de productivité la guideront sur le chemin de la réussite».

Mise sur pieds avec la bénédiction des guides religieux du pays en mars 2012, l'association «Daarul Arqaam» œuvre pour la vulgarisation de la « Sunna» du Prophète Mouhamad (PSL) en «psalmodiant les saintes écritures de nos illustres Sheikhs dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action stratégique inspiré de l'Islam».