Sénégal: Audio défendant Ousmane Sonko attribue à Mgr Benjamin Ndiaye - L'église dément

Un montage inouï d'audio avec une photo de l'Archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye circule dans les réseaux sociaux pour défendre Ousmane Sonko dans une affaire de viol avec menace de mort par une jeune femme de 20 ans qui travaille dans salon de massage de Dakar. Il s'agit d'un grave «fake new» dénoncé par l'Eglise qui entend d'ailleurs y revenir dans les jours à venir.

Des Fake news gagnent de plus en plus en ampleur et pourraient malheureusement trompés certains citoyens. Ces personnes malintentionnées ont poussé l'outrecuidance jusqu'à attribué un audio à Monseigneur Benjamin Ndiaye défendant Ousmane Sonko accusé de viol présumé par Adji Sarr, une masseuse de 20 ans.

Face à la gravité de l'affaire qui pourrait induire en erreur certaines personnes et saper le commun vouloir de vie commune des Sénégalais, l'Eglise a tenu à démentir formellement ce montage inouï. «Présentement, je ne peux pas aller loin dans cette affaire-là, mais retenez tout simplement que l'autorité supérieure n'a ni un compte Facebook, ni page du genre, encore moins ne s'attarde sur des informations du genre», précise le curé de la Paroisse de Saint Paul de grand Yoff.

A l'en croire, « il y a un comité qui lui fait régulièrement un rapport. Et c'est ce que j'ai fait ce matin (hier, Ndlr) en lui faisant parvenir ces préoccupations et j'attends qu'il me revienne par rapport à cela. Et donc, d'ici demain (aujourd'hui) j'espère avoir un retour dans les heures à venir et à la suite l'Eglise se fera entendre au besoin », a fait savoir le responsable ecclésiastique de la paroisse de grand Yoff.

Des catholiques sénégalais sont d'ailleurs révoltés après la publication ce mardi 9 février sur les réseaux sociaux de ce montage audio et vidéo tendant de faire croire que l'archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye est intervenu sur l'affaire Ousmane Sonko. Bien que le montage soit pour le moins grossier et pas du tout convaincant, des catholiques ont largement exprimé leur colère en soutenant qu'on essaie «de souiller l'image» de leur responsable religieux. Il s'agit d'un montage de photo de l'archevêque sur un discours d'une voix totalement différente de celle de Mgr Benjamin Ndiaye.

En réaction à cette divulgation Abbé Roger Gomis du diocèse de Dakar sur sa page Facebook écrit : «Cette pratique est absolument inacceptable. Les auteurs de cette manipulation nauséabonde sont certainement dans leur rôle mais de là à usurper l'identité de nos chefs religieux pour servir leur cause, ils franchissent des seuils qui mettent en périls des fondamentaux de notre société sénégalaise et portent gravement atteinte à l'image, au sens de la responsabilité et de la dignité de notre communauté chrétienne et nationale. Tous les Sénégalais devraient dénoncer avec la plus grande fermeté cet acte et appeler à plus de responsabilité, au calme et à la sérénité dans ces moments difficiles que nous traversons».