Sénégal: Vague de soutiens à Ousmane Sonko - Pastef de Kédougou dans la rue

Le 5 février, le principal opposant du président Macky Sall, Ousmane Sonko, arrivé 3ème à l'élection présidentielle de 2019 est cité dans une rocambolesque affaire de viol et de menace de mort. Depuis lors ses militants et sympathisants se dressent en bouclier contre ses détracteurs. De Dakar, à Bignona en passant par Ziguinchor, et Sédhiou, les protestations se propagent comme une trainée de poudre au Sénégal. Avant-hier mardi, c'était au tour des Kédovins de se jeter dans la mêlée.

Kédougou entre dans la danse ! Une cinquantaine de militants venus des départements de Kédougou ont rejoint leurs camarades de parti pour entonner d'une seule voix l'hymne de la liberté, la cessation des fausses accusations à l'encontre de leur leader Ousmane Sonko. Selon Abdoulaye Sow, le coordonnateur régional, sous les hourras de ses camarades «nous sommes mobilisés pour défendre notre leader politique. Macky Sall a peur de ses adversaires raison pour laquelle nous sommes là. Macky Sall a fait pareil avec Khalifa Sall, Karim Wade». Avant de prévenir «cela ne passera pas et nous sommes prêts à donner notre vie pour cela, nous n'allons jamais accepter qu'il soit arrêté».

Tout en élevant Ousmane Sonko au «rang de patrimoine national» le coordonnateur départemental de Pastef assure que cette histoire est orchestrée de toute pièce par Macky Sall qui aurait peur d'être déchu au détriment de Sonko et voudrait ce faisant, assurer ses arrières, mais prévient-t-il «Macky sait pertinemment que si Sonko est porté à la tête du pays en 2024, ils rendront tous compte que ce soit Aliou Sall, Mamour Diallo avec les 94 milliards et tous ces protégés». Même si leur première manifestation s'est déroulée dans le calme et le respect des mesures barrières et sans bavures policières, Abdoulaye Sow et ses camarades ne comptent pas en rester là, car disent-ils : «nous allons suivre l'évolution sur le plan national avant de nous prononcer».