Madagascar: Omnisports - Nicolas Dupuis ambassadeur de la CNaPS

Une nouvelle responsabilité de plus pour le technicien français.

La CNaPS a choisi le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis comme ambassadeur. L'annonce et la signature de la convention de partenariat entre les deux parties s'est déroulée, hier, à Ampefiloha, entre Nicolas Dupuis et le Directeur général de la CNaPS, Mamy Rakotondraibe. » Nous avons décidé de choisir Nicolas Dupuis comme ambassadeur car ses réalisations et ses exploits sont palpables. Les sportifs professionnels n'ont aucun dispositif de soutien lorsqu'ils sont à la retraite ou à l'arrêt.7

C'est également le cas lorsqu'ils jouent, ils n'ont aucune protection. Et c'est exactement le rôle de la Caisse. C'est ainsi que nous nous sommes convenus avec le coach Dupuis pour concrétiser le partenariat » a souligné, le DG de la CNaPS Sports. À travers cette convention, la CNaPS s'engage plus vers la protection sociale via le monde sportif.

Engagement. En tant que partenaire de la CNaPS, Nicolas Dupuis va véhiculer l'image de la CNaPS auprès des sportifs à travers les activités sportives sous sa responsabilité. Les jeunes et sportifs professionnels seront incités à s'affilier à la Caisse pour pouvoir jouir des avantages qui vont avec.

En effet, l'ambassadeur à travers un tournoi rassemblant 3.000 jeunes, est en quête de nouveaux talents pour promouvoir le football et veille à leur insertion professionnelle et affiliation à la CNaPS. Ces sportifs seront pris en charge en cas d'accident de travail. » Je comprends la raison sociale de la Caisse et aussi le fait qu'on doit couvrir tous les sportifs de toutes disciplines sans distinction. Il faut qu'ils soient logés sur le même pied d'égalité.

Tous les jeunes et les sportifs actuels ont besoin d'être soutenus. Les joueurs des Barea sont maintenant couverts par la CNaPS en cas d'accident. Et c'est une grande nouveauté. Je vais pouvoir parler positivement de la CNaPS aux jeunes pour qu'ils cotisent pour leur santé et pour leur avenir. » a souligné Nicolas Dupuis.