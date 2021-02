Madagascar: Manifestation des paramédicaux - Le Front Line Defenders dénonce les menaces à l'encontre des meneurs

L'organisation de défense des défenseurs de droits de l'Homme demande à l'État de " mener une enquête immédiate, approfondie et impartiale sur lesdites menaces contre Ralibera Andriamaholy Jerisoa".

Le leader syndical Ralibera Andriamaholy Jerisoa serait victime de « menaces persistantes » si l'on se fie au communiqué émanant de l'organisation de défense des défenseurs de droits de l'Homme Front Line Defenders. Une pratique que l'organisation en question dénonce d'où une interpellation urgente à l'endroit des autorités malgaches. En effet, la lecture du communiqué en question fait savoir que le leader syndical aurait été arrêté le 30 janvier dernier par quatre policiers armés.

Une arrestation « sans mandat », déplore toujours le document. Avant de poursuivre que le président du syndicat des paramédicaux aurait été emmené au poste de police central de Sabotsy Namehana pour des enquêtes présumées suite à l'organisation de la réunion devant avoir lieu le même jour. Ralibera Andriamaholy Jerisoa aurait ensuite été relâché deux heures après le début de son enquête. L'histoire ne se serait pas restée là à en croire le communiqué de Front Line Defenders. « Les menaces contre sa personne n'auraient cessé ».

Impératif. Face à cette situation, l'organisation de défense des défenseurs de droits de l'Homme Front Line Defenders exhorte l'État de « mener une enquête immédiate, approfondie et impartiale sur les menaces contre le leader syndical Ralibera Andriamaholy Jerisoa». L'organisation de la société civile d'interpeller également les autorités étatiques sur la nécessité de « publier les résultats desdites enquêtes et de traduire les responsables en justice conformément aux normes internationales ».

Avant d'exiger des autorités en question de « garantir et préserver l'intégrité physique et psychologique de la victime et de sa famille et de veiller à ce que ses droits soient respectés et réhabilités ». L'organisation demande également à ce que « les défenseurs des droits humains à Madagascar ne soient plus ciblés ». Le Front Line Defenders demande donc à ce qu'en « toutes circonstances, ils soient en mesure de mener leurs activités légitimes en faveur des droits humains sans crainte de représailles et libres de toute restriction y compris les menaces d'arrestation ».