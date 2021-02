Madagascar: « Acoustic Live » - Djao Mazava continue son périple musical

Comédien et metteur en scène dans le groupe Zolobe depuis 2008, DJao Mazava a illuminé les planches à Antsiranana. (crédit photo Djaomazava)

Après son passage dans sa ville natale, Antsiranana, la tournée « Acoustic Live » avec Djao Mazava débarque dans la Ville des fleurs ce samedi le 13 février. L'hôtel Antsanitia Resort vibrera au son du jeune artiste. Très enthousiaste, et on le comprend, face à l'avenir qui se profile devant lui, l'artiste fait savoir que sur sa page Facebook, « Majunga on arrive !! ». Armé de sa guitare, il secouera ses convaincus.

Son sacre, il le doit au titre « Zaho malgasy », un morceau devenu l'hymne de la fraternité malgache, alors qu'il a commencé à se faire connaître au niveau national.. Son parcours artistique est très fourni. C'est vers la fin de l'année 2006 que le jeune homme débute, en commençant par le théâtre. Comédien au sein de la compagnie Zolobe, DJao participe au festival Zegny Zo. C'est à travers ce festival qu'il fait des rencontres intéressantes avec d'autres artistes nationaux et internationaux. Deux ans après, il suit une formation de marionnettistes et des cours de théâtre avec la compagnie Grande Personne. DJao continue à acquérir des expériences.

En outre, il renforce sa capacité en affinant sa poétique, en parlant dans le dialecte Antakarana. C'est ainsi qu'il essaie d'utiliser les expressions de sa région. Deux raisons le poussent à s'engager dans cette voie. D'une part, c'est pour démocratiser les subtilités du parler de Tsialalana, d'autre part, il est possible de chanter sur une musique moderne avec ce parler adapté au quotidien. En effet, la sonorité de Djao est un équilibre entre l'Afropop et le jijy. Une fusion bien dosée car il a autour de lui des virtuoses. Au début, Jaomazava travaille étroitement avec Floginot, un ingénieur de son et propriétaire de Raitra Sound. Ensuite, il entretient une relation amicale avec le fils du roi du Salegy Elie Lucas Jaojoby. Dès lors, il voit sa carrière monter en flèche. Désormais, il figure parmi les chanteurs les plus écoutés dans la région septentrionale de la Grande Île.