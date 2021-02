Sénégal: Incitation à la violence, à l'insurrection... - Ces autres griefs qui risquent de perdre Sonko

Visé par une plainte pour « viols répétitifs et menaces de mort », le leader du parti Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, pourrait voir d'autres chefs d'accusation retenus contre lui. Selon l'avocat Me Abdoulaye Babou, ancien président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale joint par Sud Quotidien, l'incitation à la violence ou à l'insurrection pourrait faire perdre le député suite à sa déclaration de dimanche dernier. Toutefois, ces chefs d'accusation sont du ressort exclusif du procureur de la République qui n'ont rien à voir avec les accusations de viols.

En dehors des accusations de viol contre le leader du parti Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko par ailleurs député à l'Assemblée nationale qui, aujourd'hui, font l'objet de levée de son immunité parlementaire, d'autres griefs peuvent être soulevés par le procureur de la République. Des sources dignes de foi ont confié à Sud Quotidien qu'une telle hypothèse est d'ailleurs envisagée au niveau de la chancellerie. Pour en avoir le cœur net, nous avons pris langue avec l'avocat, Me Abdoulaye Babou, ancien président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Il déclare que l'immunité parlementaire est un droit d'un député auquel il peut se prévaloir.

D'autant plus que certains avaient estimé que l'affaire des accusations de viol contre Ousmane Sonko est « privée » car ce n'est pas dans le cadre de son travail à l'Assemblée nationale. « L'immunité parlementaire est étroitement liée à la mandature du député et démarre à partir de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour Suprême. Durant donc toute sa mandature, le député ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, naturellement parce qu'il est le représentant du peuple. Il doit bénéficier de certaines garanties pour ses opinions émises au sein de l'hémicycle ou ailleurs et ne peut pas y renoncer parce que c'est le droit qui le lui confère », a expliqué Me Abdoulaye Babou.

Toutefois, s'est-il empressé de dire, « cette immunité parlementaire n'est pas absolue ». Pour cause, nul n'est au-dessus de la loi même le Président de la République peut être poursuivi pour haute trahison. « En cas de flagrant délit, l'immunité parlementaire du député ne peut être brandie. Le cas échéant, il peut être arrêté. Le procureur de la République peut juste en informer le président de l'Assemblée nationale », a fait savoir la robe noire.

Me Babou invoque par exemple des déclarations d'Ousmane Sonko lors de son point de presse tenu dimanche dernier. Le leader du parti Pastef/Les Patriotes qui est d'avis que l'affaire des accusations contre sa personne relève « d'une machination politique pilotée par Macky Sall », avait appelé ses partisans à se tenir prêts. Parmi les propos tenus à l'égard de ses partisans lors de sa sortie, on peut citer : « L'- heure est au combat, Macky ne connait que le rapport de force... Soyez mobilisés, le combat s'annonce mortel... ».

Pour Me Abdoulaye Babou, c'est peut-être ce qui a justifié les affrontements avec des forces de l'ordre au lendemain de la sortie d'Ousmane Sonko. De l'avis de l'avocat, le procureur de la République, dans ce cas de figure, pourrait parler d'incitation à la violence, à l'insurrection contre les forces de l'ordre. Des motifs d'accusation qui n'ont absolument rien à voir avec l'affaire d'accusations de viol. Mais soutient Me Abdoulaye Babou, « c'est le procureur de la République et lui seul qui en décidera ».

L'avocat donne l'exemple de l'affaire des 6 milliards de la SONACOS en 2001 qui avait opposé Abdoulaye Wade et Moustapha Niasse. Rappelons que l'Assemblée nationale va examiner ce jeudi 11 février le processus de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko après avoir été saisie par la Justice.