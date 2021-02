Madagascar: Lutte contre la corruption - Le Pavillon Sainte-Fleur enclenche la vitesse supérieure

Cette signature de convention de partenariat entre le Pavillon Sainte Fleur et le Bianco sera bénéfique pour les usagers.

Changement de comportement et de mentalité à tous les niveaux. C'est ce que la maternité Pavillon Sainte-Fleur souhaite démontrer en signant une convention de partenariat avec le Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO). A travers cette convention, cet établissement hospitalier s'engage scrupuleusement à mettre en œuvre le plan d'action dans la lutte contre la corruption, selon le directeur territorial du Bianco à Antananarivo, Faramalala Rakotoarisoa. Il y a entre autres la mise en place de la Cellule de lutte anti-corruption (CLAC) en interne ou encore la mise en place des dispositifs anti-corruption comme les caméras de surveillance. « Nous sommes engagés à vous soutenir et vous partager nos acquis et nos expériences. L'objectif étant de mettre en place un établissement de soins et de maternité de référence conforme aux attentes des usagers », a-t-elle souligné

La corruption dans le secteur de la santé n'est plus à présenter et a déjà fait d'ailleurs l'objet de plusieurs études. Une triste réalité que le directeur du Pavillon Sainte-Fleur, Eric de La Rochefoucauld, n'a pas démenti et il est même allé jusqu'à dire que certains personnels de son établissement sont également concernés et ont dû cesser leurs activités. Mais il souhaiterait redorer le blason et placer la barre très haute en matière de lutte contre la corruption. « Nous essayons au maximum de sensibiliser le personnel et de changer ces pratiques qui peuvent exister ou qui ont existé chez nous.

6Pour les victimes de cette mauvaise pratique, la première chose à faire est de la faire. De mon côté , en tant que directeur, il est de mon rôle d'essayer de comprendre les raisons de cette corruption, de contrôler et de surveiller davantage en essayant d'améliorer les choses » , a-t-il souligné. Ce responsable a aussi fait savoir que des boîtes de doléances sont déjà mises en place au sein de cet établissement pour que les usagers puissent dénoncer cette pratique. « Je ne vais pas dire que nous allons tendre vers le zéro corruption mais nous allons tout faire pour y arriver », conclut Eric de La Rochefoucauld.