Madagascar: Santé - Le CSB II Namontana fait peau neuve

L'infrastructure a réellement changé.

Trois mois après la signature de la convention de donation entre la CUA et le Groupe Filatex relative à l'amélioration et l'organisation de l'efficacité des services de santé à Tana-Ville, le CSB II Namontana fait peau neuve. Le maire Naina Andriantsitohaina et le Directeur général du groupe Filatex, Hasnaine Yavarhoussen ont procédé, hier, à la visite de l'infrastructure réhabilitée.

Cette réhabilitation permettra l'amélioration de la prise en charge des patients pour faire face à la propagation des maladies transmissibles et lutter contre toutes formes de maladies. « Ce n'est que le début du partenariat entre les deux entités. Le volet santé est très cher au Groupe Filatex, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de financer les travaux de réhabilitation pour donner un meilleur accès aux soins à la population , a souligné, Tanteraka Rakotoarisoa, directeur RSE du groupe.

L'amélioration de l'organisation, la gestion et l'efficacité des services de santé dans la CUA fait partie du « Veliranon'Iarivo » du maire, Naina Andriantsitohaina. « Une partie du CSB sera consacrée au service mère et enfants et aussi pour le Centre de traitement pour la Covid-19. Quatre autres CBS seront réhabilités », a annoncé le maire. Au mois d'octobre, des équipements médicaux, des consommables et des équipements de protection individuelle ont été remis au CSB II Namontana.