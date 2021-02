Sénégal: Affaire Sonko - Y En à Marre, Frapp et les FDS mettent en garde le pouvoir

Y'en a marre, les Forces démocratiques du Sénégal (FDS) et le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) de Guy Marius Sagna n'entendent pas laisser Ousmane Sonko de Pastef seul dans son combat contre les accusations l'incriminant dans une affaire de mœurs. Hier, mercredi, ils ont tenu à avertir fermement le gouvernement contre toute agression du leader des « Patriotes ».

Selon Serigne Assane Kane, membre de « FDS les Guélewars » et porte-parole des trois (3) organisations, au lieu de chercher à éliminer le coronavirus du Sénégal, le président de la République Macky Sall tente d'instrumentaliser la justice dans un dossier judiciaire opposant deux citoyens Sénégalais, pour éliminer un leader de l'opposition sénégalaise. «Alors que le président Macky Sall devrait mobiliser la nation entière dans la lutte contre le coronavirus, contre le virus des démolitions de maisons, contre le virus des spoliations foncières, contre le virus des violations graves des droits des travailleurs, contre le virus de la crise dans nos hôpitaux et écoles...

Y'en a marre, FDS et le FRAPP constatent pour s'en désoler que Macky Sall renforce le virus de la dictature politique», explique M Kane. Les activistes demandent dans la foulée « comme tous les Sénégalais, la vérité dans cette affaire opposant le président du parti Pastef Ousmane Sonko à Mme Adji Sarr». Mais, selon eux, cette exigence de clarté semble compromise car d'emblée, les autorités judiciaires ont violé les droits du mis en cause. « La convocation qui a été servie au député Ousmane Sonko n'a respecté ni les termes de l'article 61 de la Constitution du 22 janvier 2001 (modifiée et des articles 51 et 52), encore moins le règlement intérieur de l'Assemblée nationale», a expliqué Serigne Assane Kane.

Et tout cela, disent-ils, «Après avoir éliminé arbitrairement des élections et emprisonné Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall ; radié Sonko ; emprisonné injustement Babacar Diop, Karim Xrum Xax, Boubacar Sèye, Assane Diouf, Guy Marius Sagna et arrêté des membres de Y'en à marre, de Noo Lank et de DOY NA pour dépôt de lettre ; acheté le ralliement de celui qui est arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle et chassé tous ceux qui lui rappellent dans son camp la disposition constitutionnelle que briguer un troisième mandat présidentiel est illégal et illégitime... ». Y'en a marre et cie disent soupçonner que le président Macky Sall cherche aujourd'hui à s'appuyer sur ce dossier judiciaire pour empêcher de façon « odieuse et lâche » un leader de l'opposition d'être candidat à la présidentielle de 2024. « S'il réussit son pari antidémocratique, anti populaire, Macky Sall sera illégalement candidat en 2024. C'est aujourd'hui qu'il faut arrêter cette entreprise pernicieuse pour notre État de droit».

Y'en a marre, les FDS et le FRAPP ont appelé dans la foulée tous les citoyens, républicains et patriotes, à se dresser contre toute volonté de réduire le Sénégal à une démocratie sans opposition aucune. « Les FDS, Y'en a marre et le FRAPP appellent les partis politiques, les syndicats, les mouvements citoyens à une jonction, pour défendre ce principe. Nous lançons un appel aux chefs religieux. L'heure est grave. Le pouvoir, par ses agressions multiformes, incite le peuple à l'insurrection. Nous accusons le président Macky Sall de vouloir mettre le feu dans notre pays par ses manœuvres irresponsables, et cela doit être stoppé», a indiqué le porte-parole du jour avant d'exiger avec ses compagnons la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées et gardées à vue depuis trois jours, tout en dénonçant les cas de torture et de violations de leurs droits.