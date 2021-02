Congo-Kinshasa: Reprise imminente des cours - Willy Bakonga s'imprègne de la réalité sur terrain

Mercredi 10 février 2021, le ministre d'Etat en charge de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST), Willy Bakonga a visité quelques écoles de la capitale en perspective de la reprise des cours dans les prochains jours.

Puisqu'aux dernières nouvelles, la courbe de contamination à la covid19 pandémie amorcerait la descendance dans certaines provinces. Voilà qui a motivé la visite du numéro un de l'ESPT dans certaines écoles de la capitale pour arrêter les conditions d'accueils des élèves et préparer ainsi la reprise de cours qui pourrait être annoncée incessamment par le Chef de l'Etat. Une reprise qui pourrait se faire par étape selon l'évolution de la maladie à travers le pays, en fonction des indicateurs fournis progressivement par le Comité Multisectoriel de Riposte contre la Covid-19. Puisque l'idéal est que tous les élèves ainsi que les étudiants reprennent les cours, mais sans le moindre risque de contamination.

Des mesures barrières seront de rigueur, a insisté Willy Bakonga, Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique qui, à l'occasion, a échangé avec quelques responsables scolaires trouvés dans les écoles visitées ce mercredi 10 février 2021. Rappelons que les enseignements ont été suspendus depuis que la pandémie à Coronavirus, dans sa deuxième vague a été constatée dans certaines provinces de la République Démocratique du Congo. « La reprise des cours est imminente puisque la courbe de contamination de la Covid-19 chute. Ainsi, nous avons effectué une visite dans certaines écoles pour nous assurer des conditions d'accueil des élèves et préparer la reprise qui pourrait être annoncée par le chef de l'Etat », a-t-il indiqué via son compte officiel Twitter. A l'en croire, la reprise des cours est "imminente".

Dans ce même twitte, il a encore soutenu que la réouverture des écoles et universités devra se faire dans le respect des mesures barrières et l'annonce pourrait être faite bientôt par le Chef de l'Etat.

Il faut noter que depuis le début de cette épidémie, le cumul des cas en République Démocratique du Congo est de 23.890 dont 23.889 cas confirmés et 1 cas probable, 686 décès (685 cas confirmés et 1 cas portable) et 15.168 personnes guéries.

Enfin, les parents resteront toujours en attente de la dernière décision des autorités congolaises qui pourra déterminer le sort et l'avenir de leurs enfants sur le plan scolaire, y compris la qualité des diplômes qu'ils pourront avoir.