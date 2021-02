Algérie: La galerie d'art "Ifru Design" lance une série d'ateliers artistiques

Alger — La galerie d'art algéroise "Ifru Design" lance à partir de samedi une série d'ateliers artistiques à l'adresse des enfants et des adultes qui sont prévus dans différents établissements culturels et parcs de la ville d'Alger, a-t-on appris auprès de la fondatrice de la galerie Amal Bara Kasmi.

Un premier atelier intitulé "Les petits artistes", à l'adresse des enfants de 7 à 14 ans est prévu chaque samedi à la galerie afin d'initier les enfants aux arts plastiques et de leur donner des notions de base en arts visuels et en histoire de l'art en plus de visites de musées et d'expositions.

La galerie a également lancé un atelier Parents/enfants qui se tient chaque vendredi au parc zoologique de Benaknoun et qui vise, en plus de l'activité artistique familiale, à sortir les enfants des divertissements virtuels et de les initier aux bonnes pratiques écologiques, précise Amal Bara Kasmi.

Dans cette galerie les adolescents sont aussi invités à des ateliers de décoration d'intérieur alors que les adultes peuvent prendre part à de petites formation en dessin et peinture en reproduisant des œuvres du Musée national des Beaux-arts, une manière aussi d'attirer le public dans ce riche musée. Ces mêmes ateliers d'initiation seront également organisés dans des parcs et jardins publics du centre-ville.

Le plasticien et enseignant Karim Sergoua anime, quant à lui, chaque mercredi l'atelier de créations et d'expressions graphiques consistant à débattre en proposant des créations graphiques illustrant les propos de la discussion.

Les organisateurs assurent cependant le respect des mesures de prévention de rigueur et prévoient un nombre limité de participants à chaque atelier en fonction de la capacioté d'accueil des lieux.