Congo-Kinshasa: "Etienne Tshisekedi face à trois Présidents" retrace l'histoire d'un opposant

L'histoire et le combat politique d'Etienne Tshisekedi sont loin d'être oubliés. Dans son ouvrage intitulé «Etienne Tshisekedi face à trois présidents» publié aux éditions COMPODOR, Richard-Joseph Kazadi, écrivain et journaliste retrace l'histoire d'un opposant, celui que d'aucuns appellent «père de la démocratie» pour avoir mené un long combat politique et défié tour à tour trois régimes dont l'un s'est identifié comme le paroxysme référentiel de la dictature en Afrique.

L'auteur du livre évoque les différents moments qui ont secoué la vie de celui qui savait dire réellement non et qui a bravé la peur d'attaquer l'inattaquable. Il revient sur les débuts politiques d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba en relevant qu'il existe des hommes qui, malgré la corruption qui bat record autour d'eux, sont sortis mains propres, en foulant aux pieds avec toute détermination des propositions alléchantes. Richard-Joseph Kazadi évoque les richesses de la République Démocratique du Congo qui n'ont jamais profité au peuple dont le niveau de misère est si élevé que certains fils du pays n'ont pas hésité de lever la voix. Et c'est ici que l'auteur situe le déclenchement du combat politique du sphinx de Limete.

M. Kazadi dresse à travers son livre un récit d'environ quatre décennies pendant lesquelles Etienne Tshisekedi a pu démontrer à la face du monde que la conquête du pouvoir ne passe pas forcement par les armes, mais par des moyens pacifiques et légaux. Il démontre dans ce livre de 415 pages comment Etienne Tshisekedi a pu démontrer que le poids de son âge et celui de la maladie n'ont jamais été un handicap à sa mission de combattre pour l'instauration d'un véritable Etat de droit et libérer son peuple. Selon l'auteur, Tshisekedi aurait spontanément déclaré que seule la mort pouvait mettre un terme à son combat.

Ce chef-d'œuvre résume les durs combats usant des moyens légaux que l'homme de Limete a livrés, d'abord contre l'ancien dictateur Mobutu qui a accédé au pouvoir par un coup d'Etat ; ensuite contre son tombeur et enfin par celui qu'il qualifiait de "tricheur électoral". En résumé, Richard-Joseph Kazadi montre par ce livre que l'alternance historique que la RDC a connue est l'émanation du combat qu'Etienne Tshisekedi a livré pendant 37 ans.