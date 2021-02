Angola: Sport - Sagrada Esperança lance un site web

Dundo (Angola) — Le groupe sportif Sagrada Esperança de Lunda Norte a lancé mercredi son premier site Internet (www.gdse.ao), après 44 ans d'existence.

Pour gérer et assurer le fonctionnement complet du site, neuf techniciens ont été formés pendant trois jours.

Lors du lancement, le président de la Sagrada Esperança, José Muacabalo, a déclaré que sur le site Internet, les membres et supporters du club auront, entre autres, accès à l'histoire de l'association, aux informations sur les athlètes et l'équipe.

Il a ajouté que la création du premier espace du genre vise également à transmettre les matchs du club via en ligne, ainsi qu'à mettre à jour les résultats en temps réel et à enregistrer les associés.

Il a dit que le projet faisait partie du plan de modernisation du club, dans le but de diffuser davantage l'image de la Sagrada Esperança et de permettre aux membres et supporters d'avoir des informations sur les recrutements et les projets sociaux.

La Sagrada Esperança, fondée le 22 décembre 1976 à Dundo, a été championne nationale en 2005 et vainqueur de la Coupe d'Angola en 1988 et 1999.

Le club compte plusieurs présences dans des compétitions africaines, disputant la Coupe des vainqueurs de coupes en 1989 et 2000, la Coupe de la CAF en 1992, 1998 et 2020 et la Coupe des clubs champions africains en 2005 et 2006.

