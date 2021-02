Angola: Les cours dans le primaire avec seulement deux trimestres

Luanda — L'année scolaire 2020/2021 dans l'enseignement primaire (1re, 2e, 3e, 4e et 5e classes), dont les cours ont repris le mercredi 10, n'aura que deux trimestres, contrairement aux trois habituels.

Selon le calendrier scolaire approuvé par le ministère de l'Éducation (MED), le premier trimestre devrait se terminer le 30 mars, avec un total de sept semaines de cours.

L'évaluation semestrielle est prévue pour la période du 31 mars au 9 avril.

Le deuxième trimestre, selon les directives du MED, commence le 12 avril et se termine le 16 juillet, ce qui équivaut à 13 semaines de cours.

Le retour dans l'enseignement primaire était prévu pour le 26 octobre 2020, ayant été reporté à l'époque, en raison de l'augmentation des cas positifs du covid-19 dans le pays.

Dans le cadre de ce calendrier préparé par le gouvernement, les cours ont repris le 5 octobre, dans les classes de transition (6e, 9e, 12e et 13e classes).

Dans l'enseignement primaire et le 1er cycle, les cours durent 2h30, tandis que dans le 2ème cycle du secondaire, 3h30.

Pour l'année académique en cours, le MED prévoit la réalisation de tests d'évaluation, obéissant au critère de 40% d'évaluation continue et 60% du test spécial, dans les classes de transition (1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 7ème, 8ème, 9e, 10e et 11e).

À leur tour, les étudiants des classes d'examen (6e, 9e, 12e et 13e années) passeront un test unique et spécial pour évaluer les compétences développées au cours de l'année scolaire, en suivant le critère de 40% d'évaluation continue et 60% de l'épreuve spéciale.

Les données disponibles indiquent qu'en Angola, pour l'année scolaire en cours, plus de 10 millions d'élèves sont inscrits dans l'enseignement général, dont 3 120 000 sont entrés dans le système d'enseignement et d'apprentissage pour la première fois.

Au début de l'année scolaire 2020, 39 844 salles ont été mises à disposition pour l'enseignement préscolaire et primaire.

Pour l'enseignement secondaire général, 16 069 salles de classe ont été mises à disposition pour le 1er cycle et 11 865 salles de classe pour le 2ème cycle.

Dans les trois niveaux d'enseignement, il y a 167 032 salles de classe, permettant l'entrée de plus de 3 120 000 nouveaux élèves, ajoutant le nombre total de 13 700 000 étudiants inscrits au cours de cette année scolaire.

L'enseignement privé compte deux mille établissements (primaire, 1er et 2e cycles de l'enseignement secondaire), dont 666 à Luanda. Ceux-ci ont un million et 500 étudiants inscrits.

Le système éducatif national compte 210 674 000 enseignants.

