Congo-Brazzaville: Appel à projets Sacem - Une aide pour les créateurs musicaux

L'aide permet de soutenir la création de musique originale d'une série digitale et des projets d'œuvres innovantes.

Les créateurs musicaux (auteurs, compositeurs, producteurs, éditeurs...) sont encouragés à postuler jusqu'au 6 mars prochain au programme d'aide de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). Ces créateurs doivent présenter les œuvres qui font appel à des procédés techniques et des nouveaux formats telle que la réalité virtuelle et sont adaptées aux usages en mobilité.

Pour la série digitale, les œuvres doivent relever du genre fiction et comprennent au minimum 6 épisodes d'une durée inférieure ou égale à 15 minutes. Elles doivent être originales spécialement conçues pour les nouveaux médias (Internet ou écran mobile).

L'œuvre innovante doit faire preuve d'innovation sur le fond et sur la forme. Les projets doivent être en phase de production. La demande doit être émise par le producteur.

Pour bénéficier de l'aide aux projets de la Sacem, les candidats doivent présenter des pièces suivantes ci-après: le budget prévisionnel de l'œuvre; le budget musique détaillé; le plan de financement de l'œuvre; le plan de financement de la musique si participation spécifique de l'éditeur ou autre partenaire ; la copie du contrat de commande distinguant la prime et le budget de fabrication de la musique ; la copie du contrat d'édition et de coédition, la copie du contrat de distribution de l'œuvre ; une lettre d'engagement signée du producteur mentionnant et certifiant les montants engagés sur l'œuvre ; le budget l'œuvre ; le budget musique, ainsi que le montant de la prime de commande du compositeur. Les projets qui seront retenus seront annoncés mi-avril. Les demandes se font via l'espace d'aide aux projets de la Sacem.

Signalons que le montant maximum de l'aide ne dépassera pas 50 % du budget musique et est fixé à 4 000 euros. Ce montant est versé à la production, et scindé de la manière suivante : 25 % doivent être reversés par la production au compositeur de la partition musicale en complément de sa prime de commande initiale, et 75 % pour la fabrication de la musique.

Le bénéficiaire et la Sacem signeront une convention avant tout versement d'aide. L'aide sera versée à la livraison de l'œuvre sous format DVD et/ou lien vidéo et à la présentation des justificatifs des frais engagés sur la musique (contrats, factures... ).

Pour déposer une demande d'aide ou gérer les demandes en ligne, le ou (les) candidat doit se connecter à son espace membres de la sacem, au cas où il ne serait pas membre, il peut le devenir en créant un lien sur le site « créateurs et éditeurs ».