Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les kits d'hygiène disparus des administrations

L'exécution des mesures barrières pour contrer la pandémie du coronavirus devient timide dans de nombreuses administrations tant publiques que privées ces dernières semaines. Dans la ville océane par exemple, les équipements de lavage des mains qui étaient visibles devant l'entrée des administrations n'existent plus.

« Les premiers mois qui ont suivi l'annonce de cette pandémie de Covid-19, tous les commerces de la ville brillaient par des bons exemples, car chaque tenant du commerce ou des responsables des services plaçaient à l'entrée de ceux-ci des systèmes d'eau obligeant ainsi aux visiteurs à se conformer à ce rite combien banal mais salutaire de lavement des mains. Mais aujourd'hui, ces seaux d'eau n'existent plus ou s'ils existent ne contiennent plus d'eau. C'est dommage que cela soit devenu ainsi », s'est indignée madame Blandine Ossebi.

Non seulement les équipements de lavement des mains ont disparu, mais on note aussi un laisser-faire de la part de ceux-là même qui avaient la charge de veiller au strict contrôle de l'exécution de ces mesures barrières. Hier, il y avait des gels hydro-alcooliques dans presque la totalité des moyens de transport en commun, même privé, car la police veillait au strict contrôle, mais ces derniers temps, les taximen et chauffeurs de bus ont totalement abandonné cette mesure barrière.

De la même manière que les seaux d'eau ont disparu devant les commerces et administrations, des embrassades et des accolades dans toute la ville de Pointe-Noire se font sans crainte. De la même façon, les cache-nez sont devenus qu'une simple formalité, car ils ne sont plus portés surtout dans les quartiers et dans des débits de boissons. Hier pour prendre place dans un bus, un passager devait avoir une bavette sinon le contrôleur le faisait descendre, mais aujourd'hui sur un nombre de 12 passagers à bord, à peine 2 seulement ont leur cache-nez, plus de crainte, car plus de contrôle pour cela.

Les élèves, quant à eux, ne portent plus de bavettes ni dans les salles de classe, ni vers le chemin qui les conduit vers le domicile et ne sont pas inquiétés. La distanciation sociale devient un vain mot ou une mesure barrière banale à tout égard. « Même en classe, nous sommes sans bavettes. Personne ne nous oblige à nous laver des mains à l'école, vous pouvez venir vérifier cela dans notre établissement », a déclaré un lycéen de l'enseignement public.

Ce comportement d'irresponsabilité face aux mesures barrières qui tend à se généraliser risque d'être une porte grandement ouverte aux statistiques montantes de la pandémie, car les spécialistes ne cessent de dire que le virus circule toujours dans le pays.