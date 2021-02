Gabon: Koula-Moutou - Réouverture du Lycée scientifique et technologique Paul Kouya

Le Lycée scientifique et technologique Paul Kouya de Koula-Moutou a officiellement rouvert ses portes en ce mois de février 2021 après deux ans de fermeture. Les autorités politico-administratives de la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo ont répondu présent à l'appel du proviseur de cet établissement. Il faut noter que le Lycée compte 58 élèves inscrits pour cette année académique 2020-2021.

Le Lycée scientifique et technologique Paul Kouya a officielle ouvert ses portes de nouveau plus de deux ans après sa fermeture. La cérémonie de réouverture de cet établissement a été présidé par son nouveau proviseur Olivier Arnaud Kwele Biyoghe. Cet établissement, faut-il le rappeler, est le fruit de la vision en 2010 d'un digne fils de la province, Blaise Louembé, pour ne pas le citer. Le lycée a formé depuis lors plusieurs générations d'élèves, dans les sciences et technologies de l'ingénieur, sciences et technologies de laboratoire et de gestion. "Les résultats en chaque fin d'année scolaires restent inégalés" rappelle le proviseur.

A l'endroit des élèves, le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo, Jean bosco Assingabagni leur a demandé d'être plus compétitifs. "Vous êtes l'avenir de ce pays. Les hautes autorités comptent sur vous. La mondialisation exige que nous nous mettons au travail. Qu'est ce que nous aurons à proposer face à la complétion ? Les apprenants qui vont suivre ces formations dans le domaine du tertiaire et industriel vont constituer les pièces maitresses de notre pays"

Après plus de deux ans de fermeture, l'établissement enregistre quelques difficultés qui ont été présentés au gouverneur, qui lui a dit avoir pris acte. Il s'agit de l'entretien des espace verts, des bâtiments institutionnels, des équipements pédagogiques. Pour le patron du Lycée scientifique et technologique Paul Kouya "ce n'est plus le fruit d'une seule personne, d'une seule famille, mais le fruit de tous, nous tous Gabonais". Pour qu'il soit si beau, poursuit-il, il a fallu de gros efforts de la part de son initiateur.

Les enseignants et les apprenants regagnent le chemin de la connaissance et du savoir avec le sourire aux lèvres au bonheur des parents en particulier et des Logovéens en général.