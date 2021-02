Mali: Boukadoum reçu à Bamako par le président malien

Bamako — Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a été reçu, mercredi à Bamako, par le président malien, Bah N'Daw, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales et les perspectives de les renforcer, ainsi que des moyens à même d'accélérer la cadence de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger.

"J'ai été reçu, aujourd'hui, par le président de la République du Mali, M. Bah N'Daw, dont la rencontre a été une opportunité pour examiner les relations bilatérales et les perspectives de les renforcer, ainsi que les voies et moyens à même d'accélérer la cadence de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger", a tweeté M. Boukadoum.

Dans le cadre de sa visite de travail au Mali, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué qu'il s'est entretenu avec le vice-président du Mali, le colonel Assimi Goïta et le ministre de la réconciliation nationale, le colonel Ismael Wagué, avec lesquels il a abordé les relations bilatérales et les modalités de faire progresser le processus de paix et de réconciliation que l'Algérie accompagne et soutient.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum avait entamé, mercredi matin, une visite au Mali où il a été reçu à Bamako par M. Zeyni Moulaye, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali.

Durant leur rencontre, les deux ministres ont convenu de la poursuite des efforts pour promouvoir les relations bilatérales et donner une forte impulsion au processus de paix et de réconciliation dans ce pays".