Ile Maurice: Aile jeune du MMM - L'environnement au cœur des débats

Lors de la conférence de presse de l'aile jeune du MMM hier, mercredi 10 février, plusieurs sujets tournant autour de l'environnement ont été abordés.

Joanna Bérenger, membre de l'aile mais aussi responsable du dossier de l'environnement au sein de l'équipe parlementaire mauve s'est exprimé sur divers points, notamment l'interdiction de l'usage de plastique à usage unique. «Nous nous demandons sur quoi se sont-ils basés pour interdire certains produits et pas d'autres» s'est-elle demandée. «Le ministre de l'Environnement a dit que 135 millions de bouteilles en plastique sont produits à Maurice par an, et que seulement 40% sont recyclées. Nous ne comprenons pas donc pourquoi la bouteille en PET ne fait pas partie de la liste». Dans la foulée, l'aile jeune a fait un appel pour l'interdiction des bouteilles.

Les membres de l'aile jeune ont aussi demandé au gouvernement de soutenir les entreprises locales qui souhaitent se lancer dans la fabrication des produits qui sont des alternatifs aux objets en plastiques. «Des producteurs locaux se sont retrouvés du jour au lendemain sans alternative et beaucoup ont été contraints de fermer leur usine. Ils n'ont pas eu le soutien du gouvernement pour avoir un plan de transition» a soutenu la députée. Afin d'éviter une vague de chômage au sein de l'industrie, l'aile jeune demande au gouvernement d'aller vers ces producteurs afin de leur proposer un plan de transition.

Il a aussi été question des arbres sacrifiés au profit des constructions. «Nous ne sommes pas contre le développement, mais nous sommes contre le développement sauvage qui ne prend pas en considération notre biodiversité» a déclaré Joanna Bérenger. Elle a tenu également à rappeler qu'elle avait envoyé une lettre au ministère de l'Environnement, Kavy Ramano, concernant l'abattage des arbres. Cette dernière qui a souhaité le rencontrer pour discuter de l'impact environnemental du projet Metro Express, mais elle n'a reçu aucun retour du ministre. «Cela montre qu'ils méprisent l'opinion des citoyens et qu'ils ne souhaitent pas trouver de solution».

En ce qui concerne le projet immobilier sur la montagne Tourelle à Rivière Noire, les jeunes du MMM ont fait ressortir plusieurs points concernant l'octroi des permis et de l'accord des autorités. Premièrement ils se sont questionnés sur la raison pour laquelle la Economic Development Board, le ministère de l'Environnement et le District Council de Rivière Noire ont donné leur aval ce projet. «Selon le rapport EIA, ce site est situé sur un 'zone medium and high risk' sur le landlslide map de Rivière Noire. Est-ce qu'ils ont revu les risques d'éboulement et de glissement de terrain ?» se demandent-ils. «Comment est-ce que l'EDB a pu autoriser un projet qui se trouve sur une pente entre 33% et 40% d'inclinaison alors que le Planning Policy Guidance dit que le développement est interdit sur des pentes de plus de 20 % ? »

De plus selon la condition 12 du permis EIA, stipule que le seul responsable de dommage est le promoteur. «Quel est le rôle du ministre s'il transfère les responsabilités des dommages sur une autre personne ?», demande Joanna Bérenger. « C'est peut-être un aveu qu'ils n'ont pas les compétences pur évaluer l'impact de ce projet ». En ce qui est des permis, selon Joanna Bérenger l'EIA a été octroyé en septembre 2019, juste avant les élections, et les permis de constructions, avant le confinement. « Est-ce que toutes les procédures ont été respectés ? »