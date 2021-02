Egypte: Le gouvernement égyptien a beaucoup investi dans la lutte contre la pauvreté

"Le gouvernement égyptien a beaucoup investi, au cours des dernières années, dans la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement durable", a affirmé jeudi la ministre de la solidarité sociale, Névine El-Kabbaj.

"Conformément aux directives du président Abdel Fattah Al-Sissi, le gouvernement égyptien traite les raisons radicales de la pauvreté multidimensionnelle en fournissant la protection sociale aux communautés et aux catégories les plus nécessiteuses et en comblant l'inégalité entre les couches de la société", a dit la ministre lors de sa participation à la 59e session de la Commission des Nations Unies pour le développement social organisée sous le thème "Une protection sociale juste pour un développement durable: le rôle de la technologie numérique dans le développement social et le bien-être de tous.

"En 2014, le gouvernement égyptien a commencé un grand programme de réformes économiques et sociales pour réduire le déficit budgétaire et rétablir la stabilité macroéconomique", a ajouté Mme El-Kabbaj.

Dans son allocution, la ministre a évoqué les différents programmes exécutés par le gouvernement depuis 2015 pour soutenir les familles les plus vulnérables, faisant état du lancement du programme pionnier "Solidarité et Dignité" (Takafol wa Karama) qui est le plus grand investissement social en Egypte et qui a réussi en étendant les réseaux de protection sociale à tous les villages et les hameaux dans le pays.