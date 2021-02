Ile Maurice: Affairisme de haut vol - Neeta Nuckchhed a-t-elle menti sous serment ?

Elle n'a pas été très convaincante au tribunal de Moka mardi, lors de l'enquête judiciaire sur le décès de Soopramanien Kistnen.

Du moins, les avocats du DPP et de la veuve Simla Kistnen n'ont pas cru l'hôtesse de l'air d'Air Mauritius (MK) Neeta Nuckchhed lorsqu'elle a décrit sa relation avec Yogida Sawmynaden et la façon dont sa compagnie, Neeteeselect, a décroché le contrat de nettoyage de la State Trading Corporation (STC). Roshi Bhadain a même essayé, de la manière douce, de lui faire révéler le nom de la personne qui l'aurait «aidée» à décrocher ce contrat. Ce à quoi elle a répondu qu'elle n'a reçu l'aide de personne, y compris du ministre du Commerce. Elle a cependant reconnu que ce dernier est son ami d'enfance et qu'elle lui parle souvent. De tout, sauf du contrat.

Travail supplémentaire

Comment une hôtesse de l'air, une Senior Purser qui touche un salaire confortable et bénéficie de plusieurs privilèges, s'est-elle laissé embarquer dans une telle situation ? D'ailleurs, l'on ne sait quel profit elle a pu en tirer, car, rappelons-le, le contrat tournait autour de Rs 121 000 et comme elle l'a dit au tribunal, elle a sous-traité le travail à un certain N. Chez Air Mauritius, certains collègues parlent d'elle comme d'une femme très appréciée et respectée. Elle n'a jamais fait l'objet de quelque souci au travail. On la qualifie de gentille et serviable. «Peut-être qu'elle a voulu servir le pays ?» se demande un de ses anciens collègues. Pour un ancien employé de MK qui connaît bien Neeta Nuckchhed, cette dernière aura été victime de sa naïveté.

Elle connaissait bien Kistnen

Depuis mardi, des doutes sur la relation «amicale» de l'hôtesse de l'air avec Yogida Sawmynaden surgissent. Alors que Neeta Nuckchhed a déclaré en cour qu'elle ne l'a pas rencontré depuis le décès du père Sawmynaden, il y a neuf ans, au moins deux témoins nous affirment que c'est faux. Deux anciens ouvriers de Kistnen nous parlent d'un travail qu'ils ont effectué au domicile de l'hôtesse de l'air il y a un an, à Quatre-Bornes. Il s'agissait de construire une clôture - encore une dans l'affaire Kistnen - en métal. Déjà, nous disent-ils, elle connaissait bien Kistnen puisqu'à part ce travail, l'agent décédé avait aussi entrepris des travaux de rénovation chez les parents de l'«amie» de Sawmynaden, à Flic-en-Flac.

Visite ministérielle

Alors qu'ils construisaient la clôture à Quatre-Bornes en février 2020, poursuivent les deux anciens ouvriers du défunt, à un certain moment de la journée, Yogida Sawmynaden a débarqué avec des pots de fleurs et est entré dans la maison. Il y est resté assez longtemps avant de repartir. «Comme Neeta Nuckchhed était seule chez elle, je ne crois pas qu'elle n'ait pas rencontré le ministre !» Pour un de nos interlocuteurs, donc, l'hôtesse de l'air a menti en disant en cour sous serment qu'elle n'a pas vu Yogida Sawmynaden depuis six ans (NdlR, le décès du père Sawmynaden date de 2011 et non pas de 2014 comme elle l'a mentionné) et qu'elle ne connaissait pas Kistnen. Ils avancent qu'elle a aussi menti dans sa déclaration à la police. Un de nos interlocuteurs se dit prêt à venir témoigner au tribunal dans ce sens. En attendant, il se demande qui a payé pour ces travaux ?